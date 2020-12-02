بالصور.. رئيس جهاز الشرطة السياحية في جولة في مدينة بن تليس الأثرية شرق بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 10:00 مساء
جانب من الجولة, 2 ديسمبر 2020. (بوابة الوسط)

تفقد رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بني وليد، بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، حسن بربة، رفقة مراقب الآثار ومدير مكتب إدارة المدن التاريخية ببني وليد، مدينة بن تليس الأثرية شرق بني وليد.

وأوضح بربة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن هذه الجولة تأتي لمتابعة وحماية المعالم والأماكن السياحية لمدينة بني وليد، والتي تتعرض للأضرار والتعديات من قبل بعض المواطنين.

وأكد بربة، ضرورة تضافر كافة الجهات المعنية بحماية الآثار، وجعل هذه الجولات تقام بشكل دوري ومستمر للحفاظ على المعالم الأثرية التي تتميز بها مدينة بني وليد .

وتذخر مدينة بني وليد بالمعالم الأثرية، ومنها مدينة بن تليس الأثرية، والتي توجد على بُعد تسعة كيلومترات من حافة الوادي الشمالية، حيث ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 212 مترًا على ربوة صخرية من الحجر الجيري الصلب، يحدها من الشمال حي العطيات ومن الجنوب وادي بني وليد، ومن الشرق حي اليعاقيب ومن الغرب حي المغاربة .

جانب من الجولة, 2 ديسمبر 2020. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تطوير لقاح ألماني ضد «كورونا» قد يكون الأرخص سعرا
طب وصحة
صنع الله يبحث مع رئيس «شلمبرجير» تعزيز التعاون في إعادة الإنتاج بآبار النفط ...
ليبيا
لجنة استشارية أميركية: لقاح «كورونا» يجب أن يُعطى أولاً للعاملين الصحّيين ودور ...
دولى
سباق عالمي للتبكير بحملات تلقيح مضادة لـ«كورونا».. وتوقعات باستمرار الآثار ...
دولى
شكشك يكشف نتائج الاجتماع الطارئ لبحث تداعيات تجميد الإيرادات النفطية
ليبيا
بايدن يختار في فريقه شخصية أثارت الجدل بمراسلة «تجبر ليبيا دفع تكلفة قصفها»
ليبيا
عملة «بيتكوين» ترتفع إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
الحبري يكشف اتهام عاملين بمصارف في قضايا اختلاس
ليبيا
تقرير أممي: ليبيا ضمن 7 دول شهدت نشر واستخدام ذخائر عنقودية بين 2010 و2020
ليبيا
القبض على ليبيين اثنين بتهمة خطف امرأة في مالطا
ليبيا
صنع الله يشن هجوما حادا على محافظ «المركزي» ويتهمه بصرف عائدات النفط ...
ليبيا
مهلة تقديم مقترحات آليات ترشيح السلطة التنفيذية تنتهي اليوم.. وخطوتان لتجاوز ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دور إيجابي لألعاب الفيديو على الصحة الذهنية