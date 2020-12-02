بالصور.. رئيس جهاز الشرطة السياحية في جولة في مدينة بن تليس الأثرية شرق بني وليد

جانب من الجولة, 2 ديسمبر 2020. (بوابة الوسط)

تفقد رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بني وليد، بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، حسن بربة، رفقة مراقب الآثار ومدير مكتب إدارة المدن التاريخية ببني وليد، مدينة بن تليس الأثرية شرق بني وليد.

وأوضح بربة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن هذه الجولة تأتي لمتابعة وحماية المعالم والأماكن السياحية لمدينة بني وليد، والتي تتعرض للأضرار والتعديات من قبل بعض المواطنين.

وأكد بربة، ضرورة تضافر كافة الجهات المعنية بحماية الآثار، وجعل هذه الجولات تقام بشكل دوري ومستمر للحفاظ على المعالم الأثرية التي تتميز بها مدينة بني وليد .

وتذخر مدينة بني وليد بالمعالم الأثرية، ومنها مدينة بن تليس الأثرية، والتي توجد على بُعد تسعة كيلومترات من حافة الوادي الشمالية، حيث ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 212 مترًا على ربوة صخرية من الحجر الجيري الصلب، يحدها من الشمال حي العطيات ومن الجنوب وادي بني وليد، ومن الشرق حي اليعاقيب ومن الغرب حي المغاربة .

جانب من الجولة, 2 ديسمبر 2020. (بوابة الوسط)