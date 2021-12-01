«الصحة» تدشن مكتبا للطوارئ والدعم في بلدية الكفرة

مدينة الكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم بوزارة الصحة، طارق عبدالسلام، قرارًا بتدشين مكتب يتبع لمركز طب الطوارئ والدعم ببلدية الكفرة ويحدد اختصاصاته بالحدود الإقليمية لها.

وشمل القرار رقم «161»، تكليف إدريس حمد صالح، بمهام مدير مكتب الطوارئ والدعم بالبلدية.

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والخميس الماضي، أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة وتنفيذ إجراءات العلاج بالداخل والخارج للمواطنين.

وقالت وزارة الصحة، إن المنظومة الإلكترونية ستتيح لكل المواطنين استكمال الإجراءات والحصول على تكليفات العلاج في الداخل والخارج بشكل إلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة من المواطنين للحصول على العلاج عبر المنظومة الإلكترونية هي: تقرير طبي معتمد من مركز طبي مرجعي، وصورة ضوئية من جواز السفر، وصورة من شهادة الرقم الوطني.