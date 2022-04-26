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استئناف صيانة طريق الكفرة- بوزريق (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 01:58 مساء
استئناف صيانة طريق الكفرة- بوزريق (صور)
استئناف صيانة طريق الكفرة- بوزريق، 26 أبريل 2022. (بلدية الكفرة)
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أعلنت بلدية الكفرة، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل بمشروع صيانة طريق الكفرة- بوزريق بعد توقف دام لسنوات.

وأجرى عميد بلدية الكفرة، عبدالرحمن عقوب، فجر الثلاثاء، زيارة إلى موقع العمل للاطلاع على سير الأعمال؛ حيث بدأت بالفعل الشركة المنفذة إنشاء الطريق الخدمية استعدادًا لكشط الطريق القديمة والبدء في أعمال الرصف، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبلدية.

- استئناف العمل في مشروع طريق الكفرة - بوزريق 25 فبراير

والمشروع واحد من المشروعات المستهدفة في برنامج «عودة الحياة» الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وسبق أن أعلنت بلدية الكفرة أن العمل في مشروع طريق الكفرة- بوزريق سيُستكمل في 25 فبراير الماضي، وقالت في بيان إن شركة «مودفلت» المنفذة للمشروع تواصل استعداداتها لاستئناف العمل، بعد زيارة مدير الشركة للبلدية، رفقة عميد البلدية، عبدالرحمن عقوب، وعدد من مهندسي جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

ولفت البيان إلى أن الشركة تعمل على تجهيز موقع جديد على مسافة 90 كيلومترًا من الكفرة، فيما تستعد الشركة لوصول الدفعة الأولى من العمالة الأجنبية في غضون الأيام القليلة المقبلة.

استئناف صيانة طريق الكفرة- بوزريق، 26 أبريل 2022. (بلدية الكفرة)
استئناف صيانة طريق الكفرة- بوزريق، 26 أبريل 2022. (بلدية الكفرة)
استئناف صيانة طريق الكفرة- بوزريق، 26 أبريل 2022. (بلدية الكفرة)
استئناف صيانة طريق الكفرة- بوزريق، 26 أبريل 2022. (بلدية الكفرة)
استئناف صيانة طريق الكفرة- بوزريق، 26 أبريل 2022. (بلدية الكفرة)
استئناف صيانة طريق الكفرة- بوزريق، 26 أبريل 2022. (بلدية الكفرة)
استئناف صيانة طريق الكفرة- بوزريق، 26 أبريل 2022. (بلدية الكفرة)
استئناف صيانة طريق الكفرة- بوزريق، 26 أبريل 2022. (بلدية الكفرة)
استئناف صيانة طريق الكفرة- بوزريق، 26 أبريل 2022. (بلدية الكفرة)
استئناف صيانة طريق الكفرة- بوزريق، 26 أبريل 2022. (بلدية الكفرة)
استئناف صيانة طريق الكفرة- بوزريق، 26 أبريل 2022. (بلدية الكفرة)
استئناف صيانة طريق الكفرة- بوزريق، 26 أبريل 2022. (بلدية الكفرة)
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