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تدريب 56 طالبا وطالبة على تدريس اللغة الإيطالية في جامعة بالبندقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 12:07 مساء
تدريب 56 طالبا وطالبة على تدريس اللغة الإيطالية في جامعة بالبندقية
وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى محمد المقريف ولسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، 16 مايو 2022. (فيسبوك)
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أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، محمد المقريف، تدريب 56 طالبا وطالبة ليبية في تدريس اللغة الإيطالية في ليبيا، بجامعة Ca'Foscari بمدينة البندقية الإيطالية.

جاء ذلك خلال استقبال  المقريف بمكتبه ظهر الأحد، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المُرافق له. وحسب بيان صادر فقد أشاد بجهود السفارة الإيطالية في منح فرصة أخرى لتدريب طلاب وطالبات ليبيين.

- المقريف: إدراج اللغة الإيطالية في مناهج التعليم الليبي 
- سفير إيطاليا يعرض إيفاد معلمين ليبيين إلى جامعة فينسيا لتلقي الدراسة 
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 توطين اللغة الإيطالية في ليبيا
واستعرض الوزير ما أنجز بشأن توطين اللغة الإيطالية في ليبيا، وقال «استكملنا الجزء الأول من قاعدة البيانات، ونعول على تعاون الجانب الإيطالي في إعداد المناهج بما يُناسب مراحل التعليم المختلفة وذلك بتشكيل لجان مشتركة للقيام بذلك».

وأكد «حرص الوزارة على تدريس اللغة الإيطالية في ليبيا خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتدريس اللغات المختلفة». وفق قوله.

وفي يونيو من العام الماضي، أعلن وزير التربية والتعليم أنه سيتم إدراج اللغة الإيطالية في مناهج النظام الليبي، بعد اعتماد المتدربين والانتهاء من تدريبهم على اللغة الإيطالية في إيطاليا، وذلك في حوار صحفي لجريدة «فورميش» الإيطالية.

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