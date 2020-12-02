رسميا.. تدريس اللغة الإيطالية بمدارس الثانوية العامة الليبية في العام الدراسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 05:44 مساء
جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين السفير الإيطالي ووزير التعليم بحكومة الوفاق. الأربعاء 2 ديسمبر (تعليم الوفاق)

أعلنت سفارة إيطاليا في ليبيا، اليوم الأربعاء، تدريس اللغة الإيطالية بمدارس الثانوية العامة انطلاقًا مع العام الدراسي الجديد 2020/ 2021.

عماري زايد يبحث سبل معالجة أوضاع العاملين في قطاع التعليم

جاء ذلك خلال توقيع السفير الإيطالي في ليبيا، مذكرة تفاهم مع وزير التعليم بحكومة الوفاق، عماري زايد، لتدريب معلمين جدد من ليبيا في إيطاليا، وفقًا لما نشرت السفارة الإيطالية اليوم على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وبحث في وقت سابق وزير التعليم بحكومة الوفاق، مع عدد من ممثلي تنسيقيات المعلمين، عددًا من القضايا المهمة التي تخص القطاع بشكل عام ومستحقات المعلمين في قطاع التعليم.

جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين السفير الإيطالي ووزير التعليم بحكومة الوفاق. الأربعاء 2 ديسمبر (تعليم الوفاق)
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