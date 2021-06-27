المقريف: إدراج اللغة الإيطالية في مناهج التعليم الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 03:30 مساء
وزير التعليم موسى المقريف خلال اجتماع مع لجنة هيكلة التعليم المتوسط، 7 أبريل 2021، (وزارة التربية والتعليم)

أعلن وزير التربية والتعليم موسى المقريف، أنه سيتم إدراج اللغة الإيطالية في مناهج النظام الليبي، بعد اعتماد المتدربين والانتهاء من تدريبهم على اللغة الإيطالية في إيطاليا.

وقال في حوار صحفي لجريدة «فورميش» الإيطالية: «عقدنا عدة اجتماعات مع السفير الإيطالي لدى ليبيا لإتمام اتفاقات تدريب مدربين ليبيين عن اللغة الإيطالية»، مشيرًا إلى أنه «يجرى الآن الإعداد لاتفاق بشأن تدريس اللغة الفرنسية، وهناك تقدم في هذا المجال».

وأضاف المقريف: «انفتحنا على العالم الخارجي اعتقادًا منا بأن اللغات الأجنبية هي اللغات الأساسية لتطوير نظام التعليم، وقد تم بالفعل عقد عديد الاتفاقات»، وفق التصريحات التي نقلتها الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونوه الوزير إلى عزمه زيارة إيطاليا قريبًا لإبرام اتفاقات وشراكات مع وزارة التعليم الإيطالية، وقال: «نظامنا التعليمي منفتح وقابل التطوير»، مضيفًا إن الوزارة «تولي اهتمامًا للركائز الأربع الأساسية: الطالب والمعلم والبيئة التعليمية والوسائل التعليمية».

وأشار إلى «توحيد جميع المناهج في ليبيا ووضعنا جدوال زمنية محددة»، لافتًا إلى أن «الامتحانات ستكون موحدة في كامل التراب الليبي». وأصاف: «منظومة علاوة الحصة تستهدف جميع الشرائح لإعطاء المعلمين حقهم، وقد جرى تنفيذ نظام العلاوة في كامل التراب الليبي ولأول مرة». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استمرار انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار
اقتصاد
الولايات المتحدة: صدمة في فلوريدا جراء انهيار برج سكني
دولى
تفاصيل رؤية واشنطن لرحيل القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء انتخابات ديسمبر
ليبيا
واشنطن: مكتب الاستخبارات ينشر تقريرا حول حقيقة الكائنات الفضائية
دولى
وفاة العداء القطري عبدالإله هارون عن 24 عاما
رياضة عالمية
في سابقة قضائية.. محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح رجل أعمال كويتي يلزم ...
ليبيا
هيئة أركان الدفاع الإيطالية تنفي زيادة عناصر بعثتها العسكرية في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: «برلين 2» .. حضور ليبي وغياب ضمانات التنفيذ
ليبيا
مصادرة عدد من جريدة «أخبار أجدابيا» سلط الضوء على اختفاء منصور عاطي
ليبيا
مطالبة أوروبية بسحب القوات الأجنبية من ليبيا «دون إبطاء»
ليبيا
مسؤول أميركي يكشف ما جرى في كواليس مؤتمر «برلين 2»
ليبيا
ننشر نص كلمة كوبيش في افتتاح اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار في تونس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق كشف التلاعب في عدادات السيارة