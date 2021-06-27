المقريف: إدراج اللغة الإيطالية في مناهج التعليم الليبي

وزير التعليم موسى المقريف خلال اجتماع مع لجنة هيكلة التعليم المتوسط، 7 أبريل 2021، (وزارة التربية والتعليم)

أعلن وزير التربية والتعليم موسى المقريف، أنه سيتم إدراج اللغة الإيطالية في مناهج النظام الليبي، بعد اعتماد المتدربين والانتهاء من تدريبهم على اللغة الإيطالية في إيطاليا.

وقال في حوار صحفي لجريدة «فورميش» الإيطالية: «عقدنا عدة اجتماعات مع السفير الإيطالي لدى ليبيا لإتمام اتفاقات تدريب مدربين ليبيين عن اللغة الإيطالية»، مشيرًا إلى أنه «يجرى الآن الإعداد لاتفاق بشأن تدريس اللغة الفرنسية، وهناك تقدم في هذا المجال».

وأضاف المقريف: «انفتحنا على العالم الخارجي اعتقادًا منا بأن اللغات الأجنبية هي اللغات الأساسية لتطوير نظام التعليم، وقد تم بالفعل عقد عديد الاتفاقات»، وفق التصريحات التي نقلتها الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونوه الوزير إلى عزمه زيارة إيطاليا قريبًا لإبرام اتفاقات وشراكات مع وزارة التعليم الإيطالية، وقال: «نظامنا التعليمي منفتح وقابل التطوير»، مضيفًا إن الوزارة «تولي اهتمامًا للركائز الأربع الأساسية: الطالب والمعلم والبيئة التعليمية والوسائل التعليمية».

وأشار إلى «توحيد جميع المناهج في ليبيا ووضعنا جدوال زمنية محددة»، لافتًا إلى أن «الامتحانات ستكون موحدة في كامل التراب الليبي». وأصاف: «منظومة علاوة الحصة تستهدف جميع الشرائح لإعطاء المعلمين حقهم، وقد جرى تنفيذ نظام العلاوة في كامل التراب الليبي ولأول مرة».