سفير إيطاليا يعرض إيفاد معلمين ليبيين إلى جامعة فينسيا لتلقي الدراسة

لقاء وزير التعليم مع سفير إيطاليا، 30 مارس 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعرب سفير إيطاليا لدى ليبيا غوزيبي غريمالدي عن تطلّعه لتفعيل القرارات الموقعة مع وزير التعليم السابق، محمد عماري، ومنها تأهيل مدرسين ليبيين في اللغة الإيطالية، وإيفادهم إلى جامعة فينسيا لتلقي الدراسة بعد فصل الصيف.

جاء ذلك خلال لقائه وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، أمس الثلاثاء، في ديوان الوزارة، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأبدى غريمالدي ترحيبه بتدريس الإيطالية كلغة ثالثة في ليبيا بعد العربية والإنجليزية، مذكرًا بالمُصطلحات الإيطالية في العامية الليبية، وأكد عمق العلاقات بين البلدين.

من جانبه، أشار المقريف إلى «الامتداد التاريخي» بين البلدين، مُعبرًا عن تطلّعه لتعزيز «العلاقات الثنائية الطيبة».

وشدد على أهمية تدريس اللغات الأجنبية في مراحل النشء، مضيفًا أن وزارته بصدد دراسة كل المقترحات الواردة لإعادة تطوير قطاع التربية والتعليم في البلاد، وأنه سيولي اهتمامًا بدراسة التوأمة وتعليم اللغة الإيطالية في مراحل مُبكرة.

واتّفق الطرفان على عقد التواصل بشكل مستمر مستقبلًا، وتكرار تبادل الزيارات لخدمة قطاع التعليم وتطويره، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في هذا الجانب.