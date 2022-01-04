صوان يعد وليامز بمقترح يشخص الأزمة وأسباب إعاقة مسار الانتخابات والحلول الواقعية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 05:48 مساء
صوان ووليامز خلال لقائمها بمقر الحزب الديمقراطي في طرابلس، الثلاثاء 4 يناير 2022. (الحزب الديمقراطي)

وعد رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، «بأن يقدم لها مقترحًا مكتوبًا يحمل تشخيصًا دقيقًا للأزمة، والأسباب الحقيقية التي أعاقت مسار الاستحقاق الانتخابي، والحلول الواقعية المقترحة» للخروج من الأزمة.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، رفقة عدد من قيادات الحزب الديمقراطي بمقر الحزب في العاصمة طرابلس.

وقال الحزب الديمقراطي عبر صفحته على «فيسبوك» إن وليامز استعرضت خلال اللقاء «نتائج جولاتها ولقاءاتها مع الأطراف المختلفة، وتقييمها لأبعاد الأزمة السياسية الحاصلة، إضافةً إلى كيفية التواصل مع الفاعلين السياسيين والذين كان في مقدمتهم الحزب الديمقراطي؛ بغية إيجاد مخرج لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل، وفق تعبيرها».

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وأضاف الحزب الديمقراطي أن صوان أشاد خلال اللقاء بالدور الفاعل والجهود التي قامت بها وليامز خلال حوار جنيف، راجيًا لها النجاح في ترميم المسار السياسي الذي بدأته وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي في أسرع وقت.

يأتي لقاء وليامز مع قيادات الحزب الديمقراطي في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تجريها مع مختلف الأطراف الليبية منذ عودتها إلى ليبيا في 12 ديسمبر 2021 لقيادة جهود الوساطة والمساعي الحميد الرامية لتسوية الأزمة في ليبيا.

وليامز خلال لقائها مع صوان وقيادات الحزب الديمقراطي بمقر الحزب في طرابلس، الثلاثاء 4 يناير 2022. (الحزب الديمقراطي)
صوان ووليامز خلال لقائمها بمقر الحزب الديمقراطي في طرابلس، الثلاثاء 4 يناير 2022. (الحزب الديمقراطي)
صوان ووليامز خلال لقائمها بمقر الحزب الديمقراطي في طرابلس، الثلاثاء 4 يناير 2022. (الحزب الديمقراطي)
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