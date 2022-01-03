وليامز: مشاورات مع جميع الأطراف لضمان استمرارية العملية الانتخابية

المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: البعثة الأممية)

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عودتها إلى طرابلس لمواصلة المشاورات مع جميع الأطراف لـ«ضمان استمرارية العملية الانتخابية».

وقالت وليامز في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الإثنين، إنها ستواصل «المشاورات مع الفرقاء السياسيين والجهات الفاعلة والأطراف المختلفة وحث الجميع على ضمان استمرارية العملية الانتخابية وتغليب مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات، والدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار».

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وكانت لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من مجلس النواب أكدت السبت الماضي عزمها عقد لقاءات مع المجلس الأعلى للدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية لمناقشة مستقبل البلاد بعد تأجيل الانتخابات التي كان مقررا لها 24 ديسمبر.

واليوم الإثنين، حضر رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أمام مجلس النواب لشرح تداعيات التأجيل، وقال إن المفوضية جاهزة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات.