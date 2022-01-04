وليامز تتحدث عن لقائها «المثمر» مع المجلس الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 12:08 صباحا
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: البعثة الأممية)

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها عقدت لقاءً مثمرًا مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني في طرابلس.

وأضافت وليامز عبر حسابها في موقع «تويتر» أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات السياسية، وجرى التشديد على أهمية تضافر الجهود للدفع بالعملية الانتخابية.

كما أوضحت أن الاجتماع تناول معالجة المختنقات الحالية، والشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة. وجددت المستشارة على «التزام الأمم المتحدة بتوفير كل الدعم اللازم للشعب الليبي والسلطات المعنية في تحقيق هذه الأهداف الهامة».

- المجلس الرئاسي يبحث مع ويليامز مستجدات العملية السياسية

وذكر بيان للمجلس الرئاسي في وقت سابق الإثنين، أن اللقاء «استعرض جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور مع جميع أطراف العملية السياسية»، بالإضافة إلى تأكيد أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيداً لإجراء الانتخابات.

 

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