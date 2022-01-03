المجلس الرئاسي يبحث مع ويليامز مستجدات العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 10:32 مساء
المجلس الرئاسي يلتقي مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز (صفحة المجلس على فيسبوك)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني، وعبد الله اللافي، صباح اليوم الإثنين، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وذلك لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وأفاد بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسية على فيسبوك، بأن اللقاء «استعرض جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور مع جميع أطراف العملية السياسية»، بالإضافة إلى تأكيد أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيداً لإجراء الانتخابات، و«تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد».

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وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت وليامز عودتها إلى طرابلس لمواصلة المشاورات مع جميع الأطراف لـ«ضمان استمرارية العملية الانتخابية».

وقالت وليامز في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، إنها ستواصل «المشاورات مع الفرقاء السياسيين والجهات الفاعلة والأطراف المختلفة وحث الجميع على ضمان استمرارية العملية الانتخابية وتغليب مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات، والدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار».

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