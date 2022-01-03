وليامز تجتمع مع بوشناف.. وتؤكد: يجب الحفاظ على زخم العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 06:50 مساء
المستشارة الأممية سيتفاني وليامز مع مستشار الأمن القومي بالحكومة إبراهيم بوشناف، 3 يناير 2022. (البعثة الأممية)

اجتمعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إبراهيم بوشناف، إذ أكدا على «أهمية الحفاظ على زخم العملية الانتخابية».

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين آخر التطورات في البلاد، وجرى خلاله الاتفاق على «الدفع نحو المصالحة الوطنية وبناء التوافق حول رؤية وطنية لأمن ليبيا»، حسبما ذكرت وليامز عبر حسابها بموقع «تويتر».

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قبل ذلك، أعلنت وليامز، عودتها إلى طرابلس لمواصلة المشاورات مع جميع الأطراف لـ«ضمان استمرارية العملية الانتخابية».

وقالت إنها ستحث الجميع على ضمان استمرارية العملية الانتخابية وتغليب مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات، والدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار».

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