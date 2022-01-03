الانتخابات والتمديد لـ«أونسميل» والعقوبات.. 3 ملفات رئيسية في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

قاعة مجلس الأمن، (أرشيفية: الإنترنت)

يعود الملف الليبي إلى صدارة أجندة مجلس الأمن الدولي في شهر يناير الجاري، ومن المقرر أن تركز على 3 ملفات رئيسية منها سبل دعم البلاد في إجراء الانتخابات في موعد قريب، إلى جانب نقاش التصويت على قرار تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم «أونسميل»، ومسألة العقوبات المفروضة على ليبيا.

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وتترأس النرويج بصفتها عضوا غير دائم الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر حيث يرتقب نقاش مصير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي سبق أن جرى تمديد مهمتها في سبتمبر الماضي حتى نهاية يناير الجاري حيث سيكون هناك خيار آخر في حال تبدد الغموض بشأن العملية الانتخابية بالتمديد لفترة قصيرة للولاية الحالية على الأقل حتى بعد الانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أن المفاوضات بشأن تجديد ولاية بعثة الأممية انطلقت في سبتمبر الماضي، ولاقت اعتراضا من موسكو التي قالت إنها لا تدعم مشروع قرار المملكة المتحدة. وأعربت عن قلقها بشأن توقيت وتنفيذ إعادة الهيكلة ونطاق تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

نقل المبعوث الأممي إلى طرابلس

وبصعوبة أسفرت عن التمديد لها إلى غاية 31 يناير الجاري وذلك بعدما اقترحت بريطانيا نقل المبعوث الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم من جنيف إلى طرابلس وتحويل هذا المنصب إلى منصب الممثل الخاص، بدعم من نائبي الممثل الخاص.



وفي السياق ينتظر صدور تقرير الأمين العام عن الوضع في ليبيا بحلول 11 يناير الجاري، ويطلع بعدها السفير الهندي تي إس تيرومورتي رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا العام 1970، على أنشطة لجنة العقوبات.



وتركز جلسة الإحاطة والمشاورات حول ليبيا على البحث عن كيفية مساعدة البلد في تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية وذات مصداقية، وبالتالي تسهيل الانتقال السلمي للسلطة.



91 رسالة من لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا

واستبقت الهيئة الأممية الجلسة المقررة بإعلان إرسال لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا 91 رسالة إلى 36 دولة من الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ تدابير الجزاءات الخاصة بليبيا. مشيرة في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن بخصوص أنشطتها خلال العام الماضي، إلى أنها تلقت 8 تقارير عن التنفيذ من 8 دول أعضاء و15 تقريرا عن التفتيش من إحدى المنظمات الإقليمية دون أن تسمها.

أما ما يخص الإعفاءات، أوضحت لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا أنها وافقت على طلب واحد للإعفاء من الحظر المفروض على توريد السلاح دون أن تقدم تفاصيل أوفى. كما أنها لم تتخذ أي قرار سلبي فيما يتعلق بإخطارين بشأن تجميد الأصول.

وأوضحت أنها مددت مرتين طلب إعفاء من حظر السفر لتيسير السفر لأسباب إنسانية لمدة 6 أشهر لثلاثة أفراد من عائلة القذافي مدرجين حاليا على قائمة الجزاءات. في حين أضافت قيدا واحدا إلى القائمة، التي أصبحت تضم 29 فردا وكيانين في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير التي تمتد من بداية يناير 2021 إلى نهاية ديسمبر من العام نفسه.

ولفتت اللجنة الأممية إلى زيارات فريق الخبراء إلى إسبانيا وإيطاليا وتركيا وتونس وسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وزيارة إلى بنغازي وزيارتين إلى طرابلس خلال العام الماضي.