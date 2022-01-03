معيتيق يتلقي نورلاند «للتأكيد على إجراء الانتخابات»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 06:06 مساء
معيتيق في لقائه مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، 3 يناير 2022. (صفحة معيتيق على فيسبوك)

قال المرشح الرئاسي، أحمد معيتيق، إنه التقى صباح الإثنين السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وجرت مناقشة «تنسيق الجهود الدولية للمحافظة على الاستقرار والدفع بالعملية السياسية على نحو إيجابي، والتأكيد على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

واجتمع معيتيق مع عددٍ من المرشحين الآخرين للرئاسة في بنغازي في 21 ديسمبر الماضي للتنسيق بشأن الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في 24 ديسمبر لكنها تأجلت إلى أجل غير محدد.

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وضم الاجتماع كلا من المشير خليفة حفتر، وفتحي باشاغا، ومحمد المنتصر، والعارف النايض، والشريف الوافي، وعبد المجيد سيف النصر.

وقال مشاركون في الاجتماع إن أجواء إيجابية سادته، مع تأكيد جميع الحضور على أهمية إتمام الانتخابات، التي لا يزال إجراؤها محل غموض، مع تفاوت الآراء بين الأطراف المختلفة بشأنها، بين من يريد إجراء الاستفتاء على الدستور أولا، ومن يريد تغيير الحكومة وخارطة الطريق، ومن يسعى لانتخابات قبل نهاية منتصف العام 2022.

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