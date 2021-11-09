وفد من وزارة الصحة يتفقد الخدمات الطبية بمركز إيواء عين زارة

وفد من وزارة الصحة يتفقد الخدمات الطبية بمركز إيواء عين زارة (صفحة الوزارة على فيسبوك)

عقد وفد من وزارة الصحة، الثلاثاء، زيارة ميدانية لمركز إيواء الهجرة غير الشرعية ببلدية عين زارة، وذلك للاطلاع على سير عمل فريق المركز الذي يقوم حاليًا بالمسحة الخاصة بمرض الدرن، وكذلك الكشف عن فيروس «كورونا» للنزلاء والعاملين داخل مركز إيواء عين زارة.

وضم الوفد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر مفتاح السائح، ووكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والديوان سمير كوكو، ومدير إدارة مكافحة الدرن والجذام بالمركز الدكتور محمد فرج الفرجاني، ومدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة محمد الغزيوي

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واستمع الوفد لشروح وافية من القائمين على مركز إيواء المهاجرين عن الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل، وكذلك في تقديم الخدمات الصحية للنزلاء.

كما أكد ضرورة تكاتف الجهود من قبل الجهات ذات العلاقة لتوفير الخدمات الضرورية ومعالجة الصعوبات والعراقيل لتسهيل سير العمل بمركز إيواء عين زارة خاصة، ومراكز الإيواء الأخرى عامةً.

وفد من وزارة الصحة يتفقد الخدمات الطبية بمركز إيواء عين زارة (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وفد من وزارة الصحة يتفقد الخدمات الطبية بمركز إيواء عين زارة (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وفد من وزارة الصحة يتفقد الخدمات الطبية بمركز إيواء عين زارة (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وفد من وزارة الصحة يتفقد الخدمات الطبية بمركز إيواء عين زارة (صفحة الوزارة على فيسبوك)