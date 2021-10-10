الكوني يطالب بإخلاء سبيل العائلات من مركز إيواء عين زارة وعودة أصحاب المهن لأعمالهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 09:16 صباحا
الكوني في مركز إيواء عين زارة، 9 أكتوبر 2021. (الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة)

طالب النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، بإخلاء سبيل العائلات من مركز إيواء عين زارة، وعلاج المصابين وعودة أصحاب المهن إلى أعمالهم، والتنسيق لمَن يريد العودة لبلاده.

جاء ذلك خلال زيارة الكوني، مساء السبت، مركز إيواء عين زارة للاطمئنان على نزلاء المركز من المهاجرين، وفق ما نشرت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، على حسابها بموقع «تويتر».

وأكد الكوني، الذي كان يتوسط عددًا من المهاجرين في بعض الصور التي نشرتها وهيبة، أنهم «ضيوف ليبيا، وليس من أخلاق الليبيين إيذاء ضيوفهم».

وقال الكوني إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعهدت بمنح المهاجرين في ليبيا بطاقات لجوء، ونقلهم للبلدان التي تريد استضافتهم.

وأضاف الكوني، خلال زيارته إلى مركز عين زارة، أن سفارات وقنصليات بعض الدول التي ينتمي إليها المهاجرون وافقت على عودة رعاياها إلى بلدانهم، حال رغبوا في ذلك، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وعبر الكوني عن «اعتذار المجلس الرئاسي والشعب الليبي عن الأحداث المؤسفة التي تعرض لها المهاجرون أثناء خروجهم من مركز الإيواء يوم الجمعة نتيجة التدافع»، واصفًا إياهم بـ«ضيوف ليبيا وعابري السبيل المحتاجين لأن ندعمهم ونحترمهم».

وفجر الجمعة، أعلن مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في طرابلس، فيديريكو سودا، مقتل ستة مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على يد «حراس ليبيين بالرصاص في مركز احتجاز» في العاصمة.

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فيما أكدت وزارة الداخلية فرار عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة من مقر الإيواء الخاص بهم بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، مقدرة أعدادهم بنحو ألفي شخص.

وعقد الكوني مؤتمرًا صحفيًّا خلال زيارته مركز عين زارة برفقة كل من وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، وعميد بلدية عين زارة، ونائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد ضرورة «إنهاء معاناة ضيوف ليبيا، وإخلاء العائلات الموجودة بمركز الإيواء، وعلاج المصابين، وعودة أصحاب المهن إلى سابق أعمالهم بالتواصل مع رب العمل».

الكوني في مركز إيواء عين زارة، 9 أكتوبر 2021. (الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة)
الكوني في مركز إيواء عين زارة، 9 أكتوبر 2021. (الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة)
الكوني في مركز إيواء عين زارة، 9 أكتوبر 2021. (الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة)
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