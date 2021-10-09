الدبيبة والكوني يبحثان مع وزير الداخلية تطورات فرار مهاجرين أفارقة من «غوط الشعال»

عبد الحميد الدبيبة وموسى الكوني، وخالد مازن، وعادل جمعة، 9 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، أوضاع المهاجرين غير الشرعيين «وما جرى بأحد مراكز الهجرة غير الشرعية بطرابلس»، في إشارة لما حدث في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس أمس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم بديوان مجلس الوزراء، وبحضور وزير الداخلية خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم.

وتحدث مازن عن أحداث الأمس، والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بالخصوص، نافيًا «ما يشاع عن أعداد للوفيات، التي أعلنت في وسائل مختلفة، وأن ما حدث هو حالة وفاة واحدة تمت بشكل عرضي خلال خروجهم من المركز».

وشدد الدبيبة، خلال اللقاء على ضرورة إعلان تفاصيل الحادثة، والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة أمام الرأي العام المحلي والدولي.

ومساء أمس، أعلن مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في العاصمة الليبية، فيديريكو سودا، مقتل ستة مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على يد «حراس ليبيين بالرصاص في مركز احتجاز في طرابلس».

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وقال سودا لوكالة «فرانس برس»، إن الحادث وقع في مركز احتجاز «مكتظ» في طرابلس يضم نحو ثلاثة آلاف مهاجر «في ظروف رهيبة». وأوضح قائلًا: «قتل الحراس ستة مهاجرين».

فيما أكد اليوم وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، فرار عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة من مقر الإيواء الخاص بهم بمنطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس عن اللواء بشير الأمين، القول إن عددًا من الدوريات والمفارز التابعة للشرطة باشرت عملياتها الأمنية للبحث وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين فروا اليوم من مركز الاحتجاز، موضحًا أن عدد الفارين لا يتجاوز الألفي شخص، وليس كما تتناقله بعض الوسائل الإعلامية، ومواقع التواصل الإجتماعي.

عبد الحميد الدبيبة وموسى الكوني، 9 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)