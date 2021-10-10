الكوني يعتذر عن «الأحداث المؤسفة» للمهاجرين ويعلن: أوروبا تعهدت بنقلهم إلى دولها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 01:37 صباحا
الكوني خلال المؤتمر الصحفي في مركز إيواء عين زارة بطرابس، 9 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

كشف عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين تعهدت بمنح المهاجرين في ليبيا بطاقات لجوء، ونقلهم للبلدان التي تريد استضافتهم.

وأضاف خلال زيارته إلى مركز عين زارة الخاص بإيواء المهاجرين، مساء السبت، أن سفارات وقنصليات بعض الدول التي ينتمي إليها المهاجرين وافقت على عودة رعاياها إلى بلدانهم، حال رغبوا في ذلك، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي. 

اعتذار من المجلس الرئاسي إلى المهاجرين
وعبر الكوني عن «اعتذار المجلس الرئاسي والشعب الليبي للأحداث المؤسفة التي تعرض لها المهاجرون أثناء خروجهم من مركز الإيواء يوم الجمعة نتيجة التدافع»، واصفا إياهم بـ«ضيوف ليبيا وعابري السبيل المحتاجين لان ندعمهم ونحترمهم».

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وفجر الجمعة، أعلن مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في طرابلس فيديريكو سودا عن مقتل 6 مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على يد «حراس ليبيين بالرصاص في مركز احتجاز» في العاصمة. 

فيما أكدت وزارة الداخلية فرار عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة من مقر الإيواء الخاص بهم بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، مقدرة أعدادهم بنحو ألفي شخص.

وعقد الكوني مؤتمرا صحفيا خلال زيارته مركز عين زارة برفقة كل من وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وعميد بلدية عين زارة، ونائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد على ضرورة «إنهاء معاناة ضيوف ليبيا، وإخلاء العائلات الموجودة بمركز الإيواء، وعلاج المصابين، وعودة أصحاب المهن إلى سابق أعمالهم بالتواصل مع رب العمل».

الكوني للفارين من مركز الإيواء: تنقلوا بلا خوف
كما دعا من غادروا مركز الإيواء بعدم الخوف من التنقل بحرية، والعلاج في المرافق الصحية للمصابين، والتوجه لمقر المنظمة الدولية للهجرة للتقدم بطلبات اللجوء، والتواصل مع سفارات بلدانهم للتقدم بطلبات العودة.

وأشاد بـ«الجهود التي قدمها القائمون على مركز إيواء عين زارة من خدمات للمهاجرين، وتوفير سبل الراحة والعلاج لهم، بالإضافة لتوفير مقر سكن للذين ليس لديهم مكان يرجعون إليه بعد إخلاء سبيلهم، والبحث عن ذويهم الذين فقدوهم عند خروجهم من المركز».

الكوني للاتحاد الأوروبي: المسؤولية الأخلاقية مطلوبة
وطالب عضو المجلس الرئاسي الاتحاد الأوروبي بـ«تحمل مسؤولياته الأخلاقية، بعدم عودة المهاجرين من البحر إلى ليبي، لأن الحد من الهجرة يجب أن يكون في الحدود الجنوبية، وليس في عرض البحر».

كما نادى بـمساعدة ليبيا على تكوين حرس حدودي صحراوي، ومنحه كافة الإمكانيات اللوجستية، حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له، فضلا عن ضرورة العمل على خلق تنمية مكانية في الدول المصدرة للمهاجرين، للحد من الهجرة نحو الشمال، والتي تتحمل ليبيا تباعاتها لوحدها.

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