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لجنة المسابقات تصدر عقوبات تجاه «الأخضر»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 05:47 مساء
لجنة المسابقات تصدر عقوبات تجاه «الأخضر»
جانب من مباراة الأخضر أمام نظيره الاتحاد، في الجولة الثالثة بسداسي التتويج. (حساب نادي الأخضر عبر فيسبوك)
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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عددا من القرارات، بعد نهائية أحداث الجولة الثالثة من الدور السداسي لمرحلة التتويج بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

واعتمدت لجنة المسابقات مباريات الجولة الثالثة والتي شهدت فوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بهدف دون رد، وفوز الاتحاد على الأخضر بهدفين مقابل هدف، وفوز الأولمبي على النصر بهدف دون رد.

كما اعتمدت اللجنة البطاقات الصفراء التي جرى إشهارها في المباريات الثلاث والتي وصلت إلى ثماني بطاقات.

وقررت اللجنة توقيع بعض العقوبات على لاعبي الأندية وبعض المرافقين وفقا للوائح الاتحاد الليبي لكرة القدم. وعاقبت اللجنة لاعب الأولمبي محمد عثمان الزباد بالإيقاف لمباراة واحدة. كما أوقفت مدافع فريق الأخضر مصطفى عمر حمزة بالعقوبة نفسها، إضافة لتغريمه 500 دينار.

وضمن عقوبات المرافقين أوقفت لجنة المسابقات مساعد مدرب فريق الأخضر عبد الله الشيخي أربع مباريات، كما وقعت عليه غرامة مالية قدرها 1500 دينار.

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ترتيب الدور السداسي
وبعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة، جاء ترتيب سداسي التتويج للدوري الليبي، كالتالي: في المركز الأول الأهلي طرابلس: بـ7 نقاط. وفي المركز الثاني الاتحاد: بـ7 نقاط. وفي المركز الثالث فريق النصر: بـ4 نقاط. وفي المركز الرابع فريق الأخضر: بـ3 نقاط. وفي المركز الخامس الأولمبي: بـ3 نقاط. وجاء فريق الأهلي بنغازي في آخر الترتيب في المركز السادس بنقطة واحدة.

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