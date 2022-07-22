لجنة المسابقات تصدر عقوبات تجاه «الأخضر»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عددا من القرارات، بعد نهائية أحداث الجولة الثالثة من الدور السداسي لمرحلة التتويج بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

واعتمدت لجنة المسابقات مباريات الجولة الثالثة والتي شهدت فوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بهدف دون رد، وفوز الاتحاد على الأخضر بهدفين مقابل هدف، وفوز الأولمبي على النصر بهدف دون رد.

كما اعتمدت اللجنة البطاقات الصفراء التي جرى إشهارها في المباريات الثلاث والتي وصلت إلى ثماني بطاقات.

وقررت اللجنة توقيع بعض العقوبات على لاعبي الأندية وبعض المرافقين وفقا للوائح الاتحاد الليبي لكرة القدم. وعاقبت اللجنة لاعب الأولمبي محمد عثمان الزباد بالإيقاف لمباراة واحدة. كما أوقفت مدافع فريق الأخضر مصطفى عمر حمزة بالعقوبة نفسها، إضافة لتغريمه 500 دينار.

وضمن عقوبات المرافقين أوقفت لجنة المسابقات مساعد مدرب فريق الأخضر عبد الله الشيخي أربع مباريات، كما وقعت عليه غرامة مالية قدرها 1500 دينار.

- صراع قوي من أجل ملامسة «ذهب الدوري»

- بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز

- بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي طرابلس

- «الأولمبي» يحقق أول فوز في «سداسي التتويج»