صراع قوي من أجل ملامسة «ذهب الدوري»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

اشتعلت المنافسة في الدور السداسي بدوري التتويج، لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز رقم «47» للموسم الرياضي الجاري (2021-2022) والذي تقام منافساته على الأراضي التونسية منذ 13 يوليو الجاري، على أن يختتم في 27 من الشهر نفسه. وهي المرة الأولى التي تقام فيها مباريات التتويج السداسي خارج أرض الوطن.

وتتنافس 6 فرق ليبية على لقب بطولة الدوري هذا الموسم، وهي الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى، والأهلي طرابلس متصدر المجموعة الثانية، والاتحاد والنصر والأخضر والأولمبي، بعد موسم شاق شهد عديد التأجيلات والمصاعب، قبل أن يصل إلى المرحلة النهائية، مرحلة التتويج باللقب.

وانتهت منافسات الجولة الثالثة، من الدور السداسي، مساء أمس الأربعاء، بعد مواجهات قوية، حيث فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد»، على نظيره «الأخضر»، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المنستير. وتقدم «الأخضر» بهدف في آخر دقيقة من زمن الشوط الأول بعد تسديدة من المهاجم أحمد كراوع، وهو ثالث هدف له في السداسي.

ونجح فريق «الاتحاد» في إدراك هدف التعادل في الدقيقة (57)، عن طريق اللاعب أنس المصراتي. وسجل «الاتحاد» هدف الفوز في الدقيقة (80) من ضربة جزاء عن طريق سند الورفلي. وأشهر حكم المباراة عبدالباسط شهوب، البطاقة الحمراء في وجه مدافع «الأخضر» مصطفى حمزة في الدقيقه 82.

وضمن مفاجآت الدور السداسي، خطف فريق نادي «الأولمبي»، فوزاً مثيراً من نظيره «النصر»، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب «سوسة» بتونس. وجاء هدف «الأولمبي» الوحيد برأسية قائد الفريق هشام الأجنف في الدقيقة 67 من عمر المباراة. وهذا الفوز هو الأول للأولمبي بعد 3 جولات من الدور السداسي، فيما تلقى «النصر» أول خسارة في المنافسات.

وفي آخر مواجهات الجولة الثالثة، تغلب فريق الأهلي طرابلس على نظيره الأهلي بنغازي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب صفاقس في تونس. وسجل هدف الأهلي طرابلس الوحيد، المحترف الأردني محمد بوزريق شرارة في الدقيقة (71)، بعد نزوله كبديل في الدقيقة 60 من عمر المباراة. وهذا الفوز هو الثاني لفريق الأهلي طرابلس على التوالي، بينما تلقى الأهلي بنغازي خسارته الثانية تواليا.

ترتيب الدور السداسي

وبعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة، جاء ترتيب سداسي التتويج للدوري الليبي، كالتالي: في المركز الأول الأهلي طرابلس: بـ7 نقاط. وفي المركز الثاني الاتحاد: بـ7 نقاط. وفي المركز الثالث فريق النصر: بـ4 نقاط. وفي المركز الرابع فريق الأخضر: بـ3 نقاط. وفي المركز الخامس الأولمبي: بـ3 نقاط. وجاء فريق الأهلي بنغازي في آخر الترتيب في المركز السادس بنقطة واحدة.

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مواجهات الجولة الأولى

بدأت منافسات الجولة الأولى في صراع التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز، بمواجهة جمعت بين فريقي «الاتحاد» أمام نظيره «الأهلي بنغازي»، والتي انتهت بالتعادل السلبي، في مباراة مغلقة فنياً، وجاءت أخطر فرصة لفريق الاتحاد للمدافع سند الورفلي قبل نهاية المباراة، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده. وكانت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، كلفت إدارة مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي، لطاقم تحكيم بقيادة الإثيوبي باملاك تيسيما، ويساعده أحمد إبراهيم ولبان أحمد، فيما كان محمد الشحومي حكماً رابعاً، وأشرف على الفار الليبيان أحمد الشلماني وعطية محمد.

وفي الجولة نفسها نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، في فرض التعادل الإيجابي على نظيره النصر، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «المنستير» بتونس، ضمن منافسات الأسبوع الأول. وشهدت المباراة إهدار عديد الفرص في الشوط الأول والثاني، خاصة من جانب فريق الأهلي طرابلس الذي كان أفضل في الشوط الثاني من النصر. وألغى حكم المباراة هدفاً لفريق النصر بسبب التسلل حسب بروتوكول تقنية الفار، والذي يستخدم للمرة الأولى في مباريات الدوري الليبي.

في المقابل، خطف فريق الأخضر ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره في صراع التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز، بالجولة الأولى، بعد فوزه على فريق الأولمبي الزاوية، بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب حمادي العقربي برداس. سجل هدفي الأخضر أحمد كراوع في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول من كرة مقصية أسكنها في شباك على شيوة حارس الأولمبي، ورغم محاولات فريق الأولمبي طيلة زمن المباراة، تمكن لاعب وسط فريق الأخضر صهيب بن سليمان من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 من زمن الشوط الثاني.

مواجهات الجولة الثانية

سيطرت القوة والفوز على منافسات الأسبوع الثاني من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز هذا الموسم، حيث حقق فريق الاتحاد أول فوز له في سداسي التتويج، بعد تغلبه على نظيره الأولمبي بثنائية نظيفة، على ملعب المنستير. وسجل الاتحاد هدفه الأول من ركلة جزاء عن طريق معاذ عيسى في الدقيقة 39. وأضاف عبدالعاطي العباسي هدف فريقه الثاني في الدقيقة (90+3)، ليتلقى الأولمبي الخسارة الثانية على التوالي.

وفاز فريق الأهلي طرابلس على نظيره الأخضر بثلاثية مقابل هدف، على ملعب سوسة. وتقدم الأهلي طرابلس بهدف المغربي محمد الفقيه في الدقيقة (21) من علامة الجزاء، وأدرك الأخضر التعادل بهدف أحمد كراوع في الدقيقة (54). وعاد الأهلي طرابلس للمباراة من جديد وسجل هدفين لمحمد الفقيه من ضربة حرة في الدقيقة (64) وبتسديدة قوية لعلي معتوق في الدقيقة (71).

وفي آخر مباريات الجولة الثانية، حقق فريق النصر الفوز على نظيره الأهلي بنغازي، بثنائية نظيفة، على ملعب رادس. وتقدم النصر بهدف للنيجيري جونيور أجاي في الدقيقة 6، وأكمل البديل يحيى الزليتني الثنائية في الدقيقة 81.