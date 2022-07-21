بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت، مساء أمس الأربعاء، منافسات الأسبوع الثالث من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز هذا الموسم (2021-2022)، بعد مواجهات قوية.

في ملعب «سوسة» اجتاز فريق الأولمبي فريق النصر بهدف دون مقابل في مباراة شهدت العديد من الفرص، خاصة من الأولمبي الذي بحث عن الفوز مع بداية الشوط الأول، وفرض حصار في منطقة الوسط، في المقابل حاول فريق النصر جاهدًا تحقيق نتيجة إيجابية، ولكنه أضاع العديد من الفرص.

ولم يقدم فريق النصر أداءً مقنعًا خلال هذه المباراة، وجاء هدف المباراة الوحيد للأولمبي برأسية هشام الأجنف في الدقيقة (67) من زمن الشوط الثاني. وشهدت المباراة خروج لاعب الأولمبي محمد الكاسا بالبطاقة الحمراء.

بهذه النتيجة عاد فريق الأولمبي إلى المنافسة من جديد وأحرز ثلاث نقاط ثمينة. وهي أول ثلاث نقاط من ثلاث جولات. في المقابل تلقى النصر أول خسارة له من ثلاثة جولات (تعادل وفوز وخسارة) ورصيده 4 نقاط.

الاتحاد × الأخضر

وفي ملعب المنستير حول فريق الاتحاد خسارته أمام الأخضر، بهدف الشوط الأول إلى فوز بهدفين مقابل هدف في الشوط الثاني.

فريق الأخضر كان المبادر بالتسجيل وخلق العديد من الفرص، وقد كان الأفضل طيلة الشوط الأول حتى الدقيقة (44) واستطاع أحمد كرواع تسجيل هدف الفريق.

وفي الشوط الثاني ونتيجة للاستبدالات والتي قام بها مدرب الاتحاد أسامة الحمادي استطاع البديل أنس المصراتي تسجيل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة (56) من زمن الشوط الثاني، وقد كان فريق الاتحاد أفضل خلال الشوط الثاني من الأخضر وبالرجوع لتقنية الفار أكد عبدالباسط شهوب ركلة جزاء لصالح فريق الاتحاد إثر عرقلة سند الورفلي في منطقة الجزاء سجل منها الورفلي هدف الفوز في الدقيقة (79).

بهذه النتيجة وصل فريق الاتحاد إلى النقطة السابعة، ليتقاسم الصدارة مع فريق الأهلي طرابلس المتصدر بفارق الأهداف، بينما بقى فريق الأخضر بنفس رصيده السابق بثلاثة نقاط.

الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي

وفي ملعب صفاقس، انتهت مباراة كلاسكو ليبيا بين «الأهليان» بفوز الأهلي طرابلس بهدف دون مقابل في مباراة سريعة وقوية وندية حيث دخل الفريقان من أجل الفوز منذ بداية الشوط الأول بقوة، رغم أن اللعب اقتصر في منطقة الوسط. واعتمد الأهلي بنغازي على الهجمات المرتدة، ولكن كان الأهلي طرابلس الأكثر إصرارًا على تحقيق الفوز حيث تحصل على عدة فرص بواسطة الضغط العالي الذي مارسه على لاعبي الأهلي بنغازي.

الشوط الأول كان سلبيًا، وفي الشوط الثاني استمر التعادل السلبي حتى الدقيقة (72) حيث استطاع البديل المحترف الأردني محمد زريق شرارة، تسجيل هدف المباراة الوحيدة.

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وبهذه النتيجة احتل الأهلي طرابلس صدارة سداسي التتويج بعدما وصل إلى النقطة السابعة. بينما جاء الأهلي بنغازي بنقطة واحدة في آخر الترتيب.