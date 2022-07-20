بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «صفاقس» بتونس، مواجهة بين فريق «الأهلي بنغازي» مع نظيره «الأهلي طرابلس»، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقام حاليًا في تونس.

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مباراة «الأهلي بنغازي» و«الأهلي طرابلس»، الحكم المصري محمود البنا، والمساعدين يوسف البساطي وأحمد توفيق، والحكم الرابع ماجد الشمراني، وحكمي الـ«فار» عبد الله الشهري وفهد العمري.