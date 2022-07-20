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«الأولمبي» يحقق أول فوز في «سداسي التتويج»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 10:08 مساء
«الأولمبي» يحقق أول فوز في «سداسي التتويج»
«الأولمبي» يحقق أول فوز في «سداسي التتويج» على حساب النصر. (الإنترنت)
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأولمبي»، في تحقيق فوز مثير على نظيره «النصر»، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة بالدور السداسي لمرحلة التتويج بالدوري الليبي الممتاز.

وجاء هدف «الأولمبي» الوحيد برأسية قائد الفريق هشام الأجنف في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وهذا الفوز هو الأول للأولمبي بعد 3 جولات من الدور السداسي لمرحلة التتويج بالدوري الليبي الممتاز، فيما تلقى «النصر» أول خسارة في المنافسات.

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ترتيب السداسي
بهذه النتيجة يحتل «النصر» المركز الثالث بجدول ترتيب السداسي برصيد 4 نقاط، من تعادل وفوز وخسارة، بينما يحتل «الأولمبي» المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 3 نقاط.

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