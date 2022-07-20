بث مباشر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «المنستير» بتونس، مواجهة بين فريق «الأخضر» مع نظيره «الاتحاد»، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقام حاليًا في تونس.

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مباراة الأخضر والاتحاد للحكم عبدالباسط شهوب والمساعدين وحيد الجحاوي وإبراهيم أبوكوز، والحكم الرابع ناسيمبا وحكمي الفار معتز الشلماني وعطية محمد.