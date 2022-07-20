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بث مباشر «WTV».. مباراة «الأولمبي × النصر» في سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 07:07 مساء
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأولمبي × النصر» في سداسي التتويج
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يشهد ملعب «سوسة» بتونس، مواجهة بين فريق «الأولمبي» مع نظيره «النصر»، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقام حاليًا في تونس.

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لمشاهدة البث المباشر لمباراة «الأولمبي» و«النصر» عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مباراة الأولمبي والنصر للحكم أحمد الشلماني والمساعدان باسم سيف النصر ومنجي أبوشكيوة، والحكم الرابع ياسفيك، وحكما الفار عبدالواحد حريويدة ومحمد الأغا.

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