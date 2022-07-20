«الاتحاد» يخطف الفوز من «الأخضر» في «سداسي التتويج»

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد»، على نظيره «الأخضر»، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب المنستير، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدور السداسي لمرحلة التتويج بالدوري الليبي الممتاز.

وتقدم فريق «الأخضر» بهدف في آخر دقيقة من زمن الشوط الأول بعد تسديدة من المهاجم أحمد كراوع، وهو ثالث هدف له في السداسي.

ونجح فريق «الاتحاد» في إدراك هدف التعادل في الدقيقة (57)، عن طريق اللاعب أنس المصراتي. وسجل «الاتحاد» هدف الفوز في الدقيقة (80) من ضربة جزاء عن طريق سند الورفلي.

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وأشهر حكم المباراة عبدالباسط شهوب، البطاقة الحمراء في وجه مدافع «الأخضر» مصطفى حمزة في الدقيقه 82.

وكانت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، كلفت مباراة «الأخضر» و«الاتحاد» للحكم عبدالباسط شهوب والمساعدين وحيد الجحاوي وإبراهيم أبوكوز، والحكم الرابع ناسيمبا وحكمي الـ«فار» معتز الشلماني وعطية محمد.