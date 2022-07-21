Atwasat

بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 04:46 مساء
بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، المدرب التونسي فتحي الجبال. (فيديو من حساب النادي على فيسبوك)
alwasat radio

علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، المدرب التونسي فتحي الجبال، على الفوز أمام نظيره الأهلي بنغازي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور السداسي لمرحلة التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز هذا الموسم (2021-2022).

وفاز الأهلي طرابلس على نظيره الأهلي بنغازي، بهدف دون رد، على ملعب صفاقس، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (72) عن طريق البديل المحترف الأردني محمد زريق شرارة.

وقال التونسي فتحي الجبال، في مقطع فيديو نشره حساب الأهلي طرابلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مباراته أمام الأهلي طرابلس شهدت ندية كبيرة بسبب أهمية كل المباريات في الدور السداسي.

وأضاف الجبال: «حقيقة الأهلي بنغازي فريق جيد، وفريقنا يمشي بخطوات جيدة من مباراة لأخرى.. كل مباراة لها حساباتها، وأمامنا مباراة ديربي بعد ثلاثة أيام أمام الاتحاد، وهي المفتاح للبطولة وإن شاء الله البطولة من نصيبنا».

- بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي طرابلس
- «الأولمبي» يحقق أول فوز في «سداسي التتويج»
- «الاتحاد» يخطف الفوز من «الأخضر» في «سداسي التتويج»

ترتيب الدور السداسي
وبعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة، جاء ترتيب سداسي التتويج للدوري الليبي، كالتالي: في المركز الأول الأهلي طرابلس: بـ7 نقاط. وفي المركز الثاني الاتحاد: بـ7 نقاط. وفي المركز الثالث فريق النصر: بـ4 نقاط. وفي المركز الرابع فريق الأخضر: بـ3 نقاط. وفي المركز الخامس الأولمبي: بـ3 نقاط. وجاء فريق الأهلي بنغازي في آخر الترتيب في المركز السادس بنقطة واحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا

رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا
عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة

عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»

شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية

ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية
ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية

ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
بالصور: حريق هائل في تونس

بالصور: حريق هائل في تونس
بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي الأربعاء

بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي ...
الـ«سيتي» يرفض صفقة «سان جيرمان» بخصوص نيمار.. وغوارديولا: خوفا من الإخلال بالتوازن

الـ«سيتي» يرفض صفقة «سان جيرمان» بخصوص نيمار.. وغوارديولا: خوفا من الإخلال ...
الدبيبة يعلن توزيع القروض والأراضي السكنية للشباب 12 أغسطس

الدبيبة يعلن توزيع القروض والأراضي السكنية للشباب 12 أغسطس
الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات

الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ793 شركة خلال شهر

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ793 شركة خلال شهر
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو

الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
بعد رحيل بوريس

بعد رحيل بوريس
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في ...
«الاتحاد» يخطف الفوز من «الأخضر» في «سداسي التتويج»
«الاتحاد» يخطف الفوز من «الأخضر» في «سداسي التتويج»
«الأولمبي» يحقق أول فوز في «سداسي التتويج»
«الأولمبي» يحقق أول فوز في «سداسي التتويج»
مباراة فاصلة بين النصر والجزيرة للتتويج ببطولة «أوسط اليد»
مباراة فاصلة بين النصر والجزيرة للتتويج ببطولة «أوسط اليد»
15 ناديًا في بطولة المنتصر بالله للقوة البدنية
15 ناديًا في بطولة المنتصر بالله للقوة البدنية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس»......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر...
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي ......
المزيد
بالصور.. النصر يتوج بطلا لـ«أواسط اليد»
بالصور.. النصر يتوج بطلا لـ«أواسط اليد»...
بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز
بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج ......
بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي طرابلس
بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم ......
15 ناديًا في بطولة المنتصر بالله للقوة البدنية
15 ناديًا في بطولة المنتصر بالله للقوة البدنية...
مباراة فاصلة بين النصر والجزيرة للتتويج ببطولة «أوسط اليد»
مباراة فاصلة بين النصر والجزيرة للتتويج ببطولة «أوسط اليد»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط