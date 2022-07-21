بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، المدرب التونسي فتحي الجبال، على الفوز أمام نظيره الأهلي بنغازي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور السداسي لمرحلة التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز هذا الموسم (2021-2022).

وفاز الأهلي طرابلس على نظيره الأهلي بنغازي، بهدف دون رد، على ملعب صفاقس، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (72) عن طريق البديل المحترف الأردني محمد زريق شرارة.

وقال التونسي فتحي الجبال، في مقطع فيديو نشره حساب الأهلي طرابلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مباراته أمام الأهلي طرابلس شهدت ندية كبيرة بسبب أهمية كل المباريات في الدور السداسي.

وأضاف الجبال: «حقيقة الأهلي بنغازي فريق جيد، وفريقنا يمشي بخطوات جيدة من مباراة لأخرى.. كل مباراة لها حساباتها، وأمامنا مباراة ديربي بعد ثلاثة أيام أمام الاتحاد، وهي المفتاح للبطولة وإن شاء الله البطولة من نصيبنا».

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