إليك أسهل طريقة لإعداد كرات اللحم المقرمشة، حسب وصفات «كنور».
المكونات
كيلو و نصف صدور الدجاج، مفرومة
300 غرام توابل الفراخ من كنور
5 بيضات مخفوقه
متبله ملح
فلفل
10 غرامات بيكينغ باودر
150 غرام فتات الخبز المحمص
5 غرامات فلفل أبيض
5 غرامات بابريكا
10 شرائح توست، طازج مفروم ناعم
50 غرام بياض البيض
5 غرامات ثوم، مهروس
الطريقة
يخلط الدجاج مع البيض وفتات الخبز المفروم والفلفل والملح والبابريكا توابل الفراخ والثوم جيدا حتى تتكون عجينة.
تحضر كرات صغيرة من المزيج بحجم متوسط.
تغمس الكرات في بياض البيض ثم في الخبز المفروم.
تقلي الكرات في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية ثم تقدم ساخنه.. وصحتين.