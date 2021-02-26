كرات اللحم المقرمشة



إليك أسهل طريقة لإعداد كرات اللحم المقرمشة، حسب وصفات «كنور».

المكونات

كيلو و نصف صدور الدجاج، مفرومة

300 غرام توابل الفراخ من كنور

5 بيضات مخفوقه

متبله ملح

فلفل

10 غرامات بيكينغ باودر

150 غرام فتات الخبز المحمص

5 غرامات فلفل أبيض

5 غرامات بابريكا

10 شرائح توست، طازج مفروم ناعم

50 غرام بياض البيض

5 غرامات ثوم، مهروس