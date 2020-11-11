بان كيك الشوفان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 04:35 مساء

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير بان كيك الشوفان الصحي الخفيف لتعديه في مطبخكِ بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي بسعرات حرارية قليلة، تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات
كوب حليب ساخن.
2/3 كوب شوفان.
2/3 كوب دقيق متعدد الأغراض.
ملعقتان كبيرتان سكر بني.
ملعقة ونصف صغيرة بيكنغ بودر.
نصف ملعقة صغيرة ملح.
ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
بيضتان.
ملعقتان صغيرتان زبدة مذابة.
نصف ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا.
ربع كوب لبن.
ملعقتان صغيرتان زبد.

طريقة التحضير
- ضعي الحليب الساخن على الشوفان وقلبي.
- في بولة متوسطة الحجم ضعي الدقيق والسكر البني والبيكنغ بودر والملح والقرفة وقلبي.
- في بولة أخرى ضعي البيض وملعقتين صغيرتين زبد وخلاصة الفانيليا واخفقي المزيج جيدًا، ثم أضيفي ربع كوب لبن وقلبي مرة أخرى.
- ضعي مزيج الشوفان على مزيج البيض، ثم أضيفي الدقيق وقلبي.
- سخني ملعقتين صغيرتين زبد في مقلاة على نار متوسطة، ثم ضعي ثلث كوب من مزيج الشوفان في المقلاة واتركيه لمدة خمس دقائق.
- اقلبي بان كيك الشوفان على الوجه الآخر، ثم اتركيه لمدة خمس دقائق أخرى ويصبح جاهزًا للتقديم، ويمكنكِ تزيينه وتقديمه مع القرفة أو الآيس كريم أو الشوكولاته أو أي من اختياراتكِ المفضلة.

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