كبدة الدجاج بالفلفل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 03:51 مساء

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كبدة الدجاج الشهية مع الفلفل الملون لتعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وفقا لموقع «شهية».

المكونات:
1/2 كيلو كبدة دجاج
3 ملاعق كبيرة زبدة
ثمرة فلفل ألوان، شرائح
2 ملعقة صغيرة سكر
ملعقة كبيرة زبدة
ملح
فلفل أسود مطحون
كزبرة
بهارات

خطوات التحضير:
- في إناء على نار متوسطة ضعي الزبدة تسيح.
- ضعي الفلفل في الزبدة وقلبي حتى يذبل.
- ضعي الكبدة في الإناء على الفلفل واتركيها تنضج مع تقليبها من حين لآخر.
- تبلي الكبدة بالملح والفلفل والكزبرة والبهارات ثم ارفعيها من على النار ثم تقدم.
 

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