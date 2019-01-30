كفتة الخضار من المطبخ الهندي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 05:22 مساء

نقدم إليك طريقة جديدة وشهية لإعداد الكفتة عن طريق إدخال الخضراوات معها مثلما تعد في المطبخ الهندي.
تعرفي على الطريقة معنا واعديها بسهولة وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات
كوب حمص مسلوق ومهروس
كوب فول مسلوق مهروس
نصف كوب برغل
نصف كوب عدس مسلوق ومهروس
ملعقة كبيرة كمون
ملعقة يانسون
ملعقة شومر
ملعقة قرفة
ملح وفلفل أسود بحسب الرغبة
كوب جزر مبشور ومصفّى
كوب بطاطا مسلوقة مهروسة
نصف كوب بصل مقلي ومقطع لشرائح ناعمة جدًا
ثوم مهروس بحسب الرغبة
ملعقة طعام زنجبيل مهروس
بيضة
ملعقة خل
ملعقة خبز مطحون (قرشلة)
بقدونس وكزبرة للتزيين

طريقة التحضير
- امزجي المقادير السابقة كلها جيدًا حتى تتأكدي من تجانسها وأدخليها الثلاجة مدة لا تقل عن ساعة.
- شكّليها لكرات ومن ثم اقليها بقليل من الزيت أخرجيها على ورق نشاف، وانتظري حتى تتخلص من زيوتها وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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