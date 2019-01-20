كيك لاتيه كرسبي بالشوفان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 10:48 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير حلوى اللاتية الكرسبي بالشوفان وأعديها لعائلتك من صنع يديكِ وذلك وفقــــًا لموقع «شهية».

المكونات
كوبان ونصف شوفان مطحون
4 بيضات
نصف كوب زيت ذرة
نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة
ملعقة كبيرة قرفة مطحونة
ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
ملعقة صغيرة هيل مطحون
ملعقتان كبيرتان قهوة إسبرسو
ملعقتان كبيرتان كاكاو بودرة
كوب سكر بني
نصف كوب عسل
نصف كوب حليب زبادي
كوب من المكسرات المجروشة
كوبان من شوكولاتة كرسبي من النوع الذي ترغبين
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
رشة بيكربونات الصودا
رشة ملح

طريقة التحضير
- امزجي مكونات كيكة لاتيه الشوفان بالكرسبي السائلة معاً وأضيفي تدريجياً مكونات كيكة لاتيه الشوفان بالكرسبي للمكونات السائلة.
- حركي جيداً ومن ثم صبّي المزيج في قالب مدهون بالزبدة.
- اخبزي مزيج كيكة لاتيه الشوفان بالكرسبي على درجة حرارة 180 لما لا يقل عن أربعين دقيقة.
- أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها لتبرد ومن ثم زيّنيها بشوكولاتة كرسبي مجروشة أوسكر بودرة ومكسرات وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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