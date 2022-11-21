ضربات إيرانية تستهدف المعارضة الكردية في العراق

القاهرة - بوابة الوسط

شنّت إيران، ليل «الأحد - الاثنين»، ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في كردستان العراق، بعد أقل من أسبوع على ضربات مماثلة استهدفت هذه الفصائل التي تتهمها طهران بإثارة التظاهرات داخلها.

وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق: إن «الحرس الثوري (الإيراني) استهدف مجدّدًا أحزابًا كرديّة إيرانيّة»، من دون أن تُعطي أيّ حصيلة للخسائر البشريّة جرّاء هذه الضربات التي شُنّت منتصف الليل، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي 14 نوفمبر، خلّف قصف صاروخي وضربات شنتها إيران بطائرات بلا طيار ضد جماعات المعارضة الكرديّة الإيرانية قتيلًا وثمانية جرحى في كردستان العراق، ووقعت ضربات مماثلة في 28 سبتمبر.

وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وتنظيم «كومله» القومي الكردي الإيراني أن الضربات استهدفت منشآتهما في هذه المنطقة بشمال العراق.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية قبل فجر الإثنين، بـ«تعرض مقار ثلاثة أحزاب إيرانية مُعارضة داخل إقليم كردستان لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية».