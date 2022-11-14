الشرطة التركية: منفذة هجوم إسطنبول تحمل الجنسية السورية

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة التركية قولها إن الشابة التي اعتقلت واتهمت بوضع القنبلة، التي أدى تفجيرها إلى مقتل ستة أشخاص، الأحد، في إسطنبول، هي من الجنسية السورية وقد اعترفت بالوقائع.

وأوضحت الشرطة أن المتهمة اعترفت بأنها تصرفت بناءً على أوامر حزب العمال الكردستاني، كما تلقت تعليمات في كوباني شمال شرقي سورية.

وقالت وسائل إعلام تركية، الأحد، إن انفجارًا وقع في منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية وأسفر عن إصابة 11 شخصًا.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن انفجار تقسيم وسط إسطنبول وقع وقت ذروة السائحين وعودة الموظفين، حيث وصلت عناصر الشرطة التركية وسيارات الإسعاف إلى المكان لنقل الجرحى.