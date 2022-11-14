وزير الداخلية التركي يتهم حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن «اعتداء إسطنبول»

القاهرة - بوابة الوسط

اتّهم وزير الداخليّة التركي سليمان صويلو الإثنين، حزب العمال الكردستاني بالمسؤوليّة عن الاعتداء الذي أسفر عن ستّة قتلى على الأقلّ، الأحد، في إسطنبول.

وقال صويلو: «وفقًا لاستنتاجاتنا، فإن منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية هي المسؤولة عن الاعتداء»، معلنًا اعتقال شخص متهم بوضع قنبلة في شارع الاستقلال، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، صرح صويلو، لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، بأنه جرى اعتقال الشخص الذي زرع قنبلة في شارع الاستقلال.

وكان الرئيس رجب طيب إردوغان ونائبه فؤاد أقطاي، قالا في وقت سابق: إن «امرأة» هي المسؤولة عن الاعتداء، لكن وزير الداخلية لم يتحدث عن ذلك، وفق الوكالة الفرنسية.