شولتس: مؤشرات «تطور جيد» خلال المحادثات مع بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه لاحظ ملامح تقدم في المحادثات التي عقدها، الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف تخفيف التوتر الإقليمي.

وقال: «كانت هناك نقاط انطلاق كافية تدل على تطور جيد وعلينا الاستفادة منها. إنها تظهر أنها تستحق أن يتم التمسك بها مع محاولة تحقيق تقدم رغم نقاط الخلاف الواسعة»، وفق «فرانس برس».

أقر المستشار الألماني أولاف شولتس بوجود انقسام في المواقف بين روسيا والغرب حيال قضايا عديدة، بينها مسألة توسع حلف شمال الأطلسي، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى تسوية.

وقال بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «تتمثل مهمتنا بإيجاد تفاهم سياسي من دون أن يتخلى أي طرف عن مبادئه في إطار ذلك. هذه هي القيادة السياسية».

انتشار واسع للقوات الروسية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أنه لا يريد حربًا سببها أوكرانيا، بعد أسابيع من التوتر الذي أججه انتشار واسع للقوات الروسية.

وقال في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في موسكو «هل نريد حربًا أم لا؟ بالتأكيد لا. لهذا السبب قدّمنا اقتراحاتنا لعملية تفاوضية»، وفق «فرانس برس».

وأعلن بوتين أنه يريد«مواصلة العمل» مع الغرب بشأن الأمن الأوروبي لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا. وقال«نحن مستعدون لمواصلة العمل معًا. نحن مستعدون للمضي قدمًا في مسار المفاوضات».

الانسحاب الروسي «إشارة جيدة»

من جانبه، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن إعلان انسحاب قوات روسية من على الحدود الأوكرانية يشكل «إشارة جيدة».

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك في موسكو «كوننا نسمع الآن أنه تم سحب بعض القوات هو في أي حال إشارة جيدة. نأمل أن يكون هناك المزيد»، مؤكدًا أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنب نزاع «أبعد من أن تكون قد استنفدت».

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وأكد شولتس أن لروسيا دورًا حاسمًا في الحفاظ على الأمن في أوروبا، وذلك بعد محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو، وأضاف «بالنسبة إلى الأوروبيين، من الواضح أنه لا يمكن تحقيق أمن مستدام من دون روسيا»، موضحًا «لذلك يجب أن يكون ممكنًا إيجاد حل» لأنه «رغم صعوبة الوضع الحالي وخطورته» فهو «ليس ميؤوسًا منه».