موسكو «لن تتراجع» في مواجهة التهديدات بعقوبات أميركية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت موسكو، الثلاثاء، أنها «لن تتراجع» في مواجهة التهديدات بفرض عقوبات أميركية عليها وسط تصاعد التوتر بينها وبين الدول الغربية بشأن أوكرانيا، قبيل اتصال مرتقب بين وزيري الخارجية الروسي والأميركي.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن على صفحتها على «فيسبوك» إن واشنطن «هي من يؤجج التوترات وليست موسكو. لن نتراجع ونستمع بانتباه للتهديدات بعقوبات أميركية»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

والإثنين، حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أنه «إذا تخلت روسيا عن المسار الدبلوماسي وغزت أوكرانيا، ستتحمل المسؤولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة». وكرر تهديداته بفرض عقوبات على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، شخصيا إذا شنت القوات الروسية هجوما على أوكرانيا.

كما أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الإثنين، أن الولايات المتحدة أعدت «عقوبات تستهدف أفرادا من النخبة الروسية وعائلاتهم»، إذا غزت روسيا أوكرانيا. وأوضحت ساكي أن واشنطن حددت «أفرادا ينتمون إلى الدائرة المقربة من الكرملين يدورون في فلكها»، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص كانوا «أهدافا» للعقوبات بسبب علاقاتهم المالية الوثيقة مع دول غربية، وفق «فرانس برس».

وحشدت روسيا 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية، وأفادت وكالات أنباء روسية بأن القوات المسلحة الروسية أطلقت سلسلة جديدة من المناورات بالقرب من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها، مع تدريبات تشمل ستة آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات.

من جهته، أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو» أن دوله تعد لوضع قوات احتياطية في حالة تأهب وأنها أرسلت سفنا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضد الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، فيما تعتبر روسيا من جهتها أن قوات الحلف في جوارها تشكل تهديدا وجوديا.