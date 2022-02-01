Atwasat

موسكو «لن تتراجع» في مواجهة التهديدات بعقوبات أميركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 09:27 صباحا
موسكو «لن تتراجع» في مواجهة التهديدات بعقوبات أميركية
صورة مركبة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين (يمين)، والأميركي جو بايدن. (أرشيفية، الإنترنت)
alwasat radio

أكدت موسكو، الثلاثاء، أنها «لن تتراجع» في مواجهة التهديدات بفرض عقوبات أميركية عليها وسط تصاعد التوتر بينها وبين الدول الغربية بشأن أوكرانيا، قبيل اتصال مرتقب بين وزيري الخارجية الروسي والأميركي.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن على صفحتها على «فيسبوك» إن واشنطن «هي من يؤجج التوترات وليست موسكو. لن نتراجع ونستمع بانتباه للتهديدات بعقوبات أميركية»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

والإثنين، حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أنه «إذا تخلت روسيا عن المسار الدبلوماسي وغزت أوكرانيا، ستتحمل المسؤولية وتواجه عواقب وخيمة وسريعة». وكرر تهديداته بفرض عقوبات على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، شخصيا إذا شنت القوات الروسية هجوما على أوكرانيا.

كما أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الإثنين، أن الولايات المتحدة أعدت «عقوبات تستهدف أفرادا من النخبة الروسية وعائلاتهم»، إذا غزت روسيا أوكرانيا. وأوضحت ساكي أن واشنطن حددت «أفرادا ينتمون إلى الدائرة المقربة من الكرملين يدورون في فلكها»، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص كانوا «أهدافا» للعقوبات بسبب علاقاتهم المالية الوثيقة مع دول غربية، وفق «فرانس برس».

وحشدت روسيا 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية، وأفادت وكالات أنباء روسية بأن القوات المسلحة الروسية أطلقت سلسلة جديدة من المناورات بالقرب من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها، مع تدريبات تشمل ستة آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات.

من جهته، أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو» أن دوله تعد لوضع قوات احتياطية في حالة تأهب وأنها أرسلت سفنا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضد الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، فيما تعتبر روسيا من جهتها أن قوات الحلف في جوارها تشكل تهديدا وجوديا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم

إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير

وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على...
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس

الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق

نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق
عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد

عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»

ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ...
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة...
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البيت الأبيض: واشنطن أعدت عقوبات تستهدف «النخبة الروسية وعائلاتهم»
البيت الأبيض: واشنطن أعدت عقوبات تستهدف «النخبة الروسية ...
الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا مسألة أوكرانيا و«الضمانات الأمنية» لموسكو
الكرملين: بوتين وماكرون ناقشا مسألة أوكرانيا و«الضمانات الأمنية» ...
بايدن: الولايات المتحدة «مستعدة لكل الاحتمالات» بشأن التهديدات الروسية لأوكرانيا
بايدن: الولايات المتحدة «مستعدة لكل الاحتمالات» بشأن التهديدات ...
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
واشنطن تدعو إلى مفاوضات نووية مباشرة مع إيران.. وتحذر من بدء نفاد الوقت
واشنطن تدعو إلى مفاوضات نووية مباشرة مع إيران.. وتحذر من بدء نفاد...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط...
المزيد
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا...
11 قتيلا في فيضانات الإكوادور
11 قتيلا في فيضانات الإكوادور...
موسكو «لن تتراجع» في مواجهة التهديدات بعقوبات أميركية
موسكو «لن تتراجع» في مواجهة التهديدات بعقوبات أميركية...
واشنطن تدعو إلى مفاوضات نووية مباشرة مع إيران.. وتحذر من بدء نفاد الوقت
واشنطن تدعو إلى مفاوضات نووية مباشرة مع إيران.. وتحذر من بدء......
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط