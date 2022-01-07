«فرانس برس»: اغتيال صحفيين في هايتي برصاص عصابة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 05:36 مساء
نشطاء يطالبون بالعدالة. 6 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

اُغتيل صحفيان في هايتي، الخميس، برصاص عصابة تنشط في محيط العاصمة بور أو برنس، بحسب ما أفادت محطة إذاعية يعمل فيها أحد القتيلين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت إذاعة «إيكوت إف إم» لوكالة «فرانس برس» إن القتيلين كانا برفقة صحفي ثالث حين تعرضوا لإطلاق النار، مشيرة إلى أن الصحفي الثالث تمكن من الفرار ونجا بحياته.

ويأتي اغتيال هذين الصحفيين في وقت أصبحت فيه أنحاء واسعة من هايتي تحت سيطرة عصابات امتد نفوذها في الأشهر الأخيرة خارج الأحياء الفقيرة في العاصمة، ومنطقة «لابول 12» التي قصدها الصحفيون الثلاثة لإعداد تقرير الخميس تشهد معارك عنيفة بين عصابات مسلحة تتناحر للسيطرة عليها.

وتتنافس العصابات للسيطرة على هذه المنطقة لأن الطريق الذي يمر فيها هو الوحيد المؤدي حاليا إلى النصف الجنوبي من البلاد، ذلك أن الطريق الرئيسي نحو الجنوب تسيطر عليه بالكامل منذ يونيو واحدة من أقوى العصابات في هايتي.

وهايتي، البلد الكاريبي الفقير، غارقة في أزمة سياسية حادة تفاقمت إثر اغتيال الرئيس، جوفينيل مويس، قبل ستة أشهر وزادت الوضع الأمني في البلاد سوءا، وفي 2021 سجل في هايتي ما لا يقل عن 950 حالة خطف، وفقا لمنظمة حقوقية متخصصة مقرها في بور أو برنس.

وتعاني الشرطة في هايتي من نقص في العتاد في مواجهة جماعات إجرامية لديها ترسانة من الأسلحة. ولم تشن قوات الأمن أي عملية واسعة النطاق ضد العصابات منذ مارس 2021.

وفي 12 مارس شنت الشرطة عملية أمنية في حي بالعاصمة معروف بأن عصابة تستخدمه مركزا لاحتجاز الرهائن، لكن العملية أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر الشرطة الذين لم يجرِ حتى الساعة العثور على جثثهم أو أسلحتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كورونا يضرب منتخب مصر قبل انطلاق أمم أفريقيا
رياضة عالمية
الولايات المتحدة: شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي تنطلق في 21 فبراير المقبل
دولى
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الخمس» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
كاركاتير حليم - تأجيل الانتخابات في ليبيا
كاريكاتير
رئيس كازاخستان يشكر بوتين لإرساله قوات (فيديو)
دولى
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
اقتصاد
أبطال «الأثقال» يمنحون ليبيا الذهب في البطولة العربية
رياضة محلية
حمم سياسية ومعارك قضائية تسخن المشهد التونسي
عربى
جيمي كارتر: الأميركيون مهددون بزوال الديمقراطية.. وهذه آثار الانتخابات في الشعوب
دولى
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 0 - 1 شباب الجبل» في الدوري الممتاز
رياضة محلية
منظمة الصحة تحذر من ظهور متحور جديد أكثر خطورة من «أوميكرون»
دولى
انتفاضة الغاز في كازاخستان.. «طوارئ» وحظر التجول وتوعد الرئيس
دولى
النائب صالح افحيمه يرجح إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات بعد 24 يناير
ليبيا
تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء
عربى
أمم أفريقيا 96 و98: استبعاد نيجيريا وصدمة الجوهري مع تحدي حسام حسن قبل ظهور ...
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - لجنة مجلس النواب لرسم خارطة طريق جديدة تباشر أعمالها
كاريكاتير
موقع «أراب ويكلي»: كل الأطراف المحلية والدولية تتحمل مسؤولية فشل عقد الانتخابات ...
ليبيا
تغطية خاصة | أبرز محطات برنامج هنا ليبيا خلال العام 2021
فيديو
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جدل حول اعتبار السيجارة الإلكترونية أداة للإقلاع عن التدخين