غرب أفريقيا يشهد تنافسا بين «داعش» و«بوكو حرام»

صورة ملتقطة من شريط فيديو يظهر فيه زعيم «بوكو حرام» بوبكر الشكوى.(أ ف ب)

تسيطر جماعتان متطرفتان متنافستان على أجزاء كبيرة من منطقة بحيرة تشاد، إلا أن تنامي نفوذ تنظيم «داعش» ولاية غرب أفريقيا يشكل منعطفا رئيسيا في هذا النزاع المتواصل منذ 12 عاما، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

تزايدت حدة الخصومة مع حركة «بوكو حرام» الإسلامية منذ سنوات عدة، وأسهمت في إضعاف الطرفين، لكن يبدو أن تنظيم «داعش» ولاية غرب أفريقيا الذي صار الجماعة المهيمنة يسيطر بوضوح وبشكل واسع على المنطقة.

فقبل أسبوعين باشر التنظيم وهو فرع من تنظيم «داعش» عملية في مناطق تسيطر عليها جماعة «بوكو حرام» في غابة سامبيسا، وطوق مقاتلوه منزل زعيمها التاريخي، وأصيب أبوبكر شكوي بجروح بالغة خلال المعارك، على ما أفادت مصادر قريبة من أجهزة الاستخبارات. ورجحت وسائل الإعلام النيجيرية أن شكوي قُتل أو انتحر من خلال تفجير نفسه، ومع أن هذه المعلومات تبقى مبهمة، ولم تعلن أي من الجماعتين المتطرفتين مقتله رسميا، يبدو مؤكدا أن المعارك بين المجموعتين المتخاصمتين تكثفت.

تنظيم «داعش» ولاية غرب أفريقيا

وأعدم تنظيم «داعش» ولاية غرب أفريقيا عشرة من قادة «بوكو حرام» في حين انضم ثلاثون من الأعضاء البارزين في هذه الجماعة الأخيرة إليه، على ما أفادت مصادر قريبة من الاستخبارات وسكان في المنطقة، وتفيد مصادر أمنية بأن التنظيم عين قائدا على غابة سامبيسا هو أبومصعب البرناوي، نجل مؤسس «بوكو حرام» محمد يوسف، الذي سبق واختاره تنظيم «داعش» في 2016 لقيادة الحركة المتطرفة في المنطقة.

ويثير تعاظم نفوذ التنظيم وإعادة هيكلته قلقا كبيرا، لأن هذا الأمر يعني أن تنظيم «داعش» ولاية غرب أفريقيا، بات يسيطر على أجزاء أكبر من المنطقة ولديه مزيد من الرجال والسلاح، وفي تغريدة، كتب فينسان فوشيه الباحث في المركز الفرنسي للبحث العلمي نقلا عن مصادر في المنطقة أن التنظيم على جري العادة باشر «حملة لكسب تعاطف المدنيين في مناطق نفوذه السابقة والجديدة»، فخلافا لجماعة «بوكو حرام» التي لم تكن تتردد في قتل المدنيين الذين لا ينخرطون في صفوفها بشن هجمات أو ارتكاب مجازر فظيعة، يفضل تنظيم «داعش» ولاية غرب أفريقيا كسب ثقة أبناء المنطقة وضمان موارد مالية بشكل منظم.

وتابع فوشيه في تغريدته أن «مقاتلي داعش في ولاية غرب أفريقيا يؤكدون أن شكوي قُتل، وأنهم باتوا يسيطرون على المنطقة وأن المدنيين المسلمين في أمان طالما أنهم يدفعون الخوة»، وفي منطقة بحيرة تشاد، وجه التنظيم رسالة رحب فيها بالسكان في دولة «الخلافة» التي أعلنها، على ما قال صائد سمك في بلدة باغا الواقعة على ضفة بحيرة تشاد لوكالة «فرانس برس».

التخلص من بوكو حرام

وأكد المقاتلون كذلك أنهم يريدون «التخلص من بوكو حرام للتفرغ بعدها للجنود النيجيريين» على ما أضاف الصياد الذي أوضح «لا يريدون القتال على جبهتين في وقت واحد»، وإلى جانب غابة سامبيسا، لجماعة «بوكو حرام» معاقل كبيرة على جانبي الحدود بين الكاميرون خصوصا في غووزا وبولكا وفي جبال ماندارا، ومع النيجر أيضا.

ويقول مسؤول أمني في المنطقة: «من أجل تعزيز هيمنته فعلا، على تنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا أن يخضع هذه الأطراف أو يقنعها بالانضمام إليه»، ويبدو أن هذه الحملة بدأت بالفعل. فالأسبوع الماضي هاجم مقاتلون من تنظيم «داعش» على متن زوارق سريعة معسكرات عدة في منطقة بوسو في النيجر، حيث أدت المواجهات إلى سقوط عدة قتلى على ما أفادت مصادر قريبة من أجهزة الاستخبارات.

وأوضح أحد هذه المصادر: «وقعت مواجهات عنيفة في أغاديرا وليليو وكواتر بونا بين تنظيم الدولة الإسلامية وبوكو حرام»، وسمع تبادل لإطلاق النار قرب جبال ماندار وعلى طول الحدود بين نيجيريا والكاميرون، حيث رفض مقاتلون في «بوكو حرام» الخضوع للتنظيم الذي بات مهيمنا.

وقال، إيفان سان بيار، الذي يدير مركز «مودرن سيكيوريتي كونسالتنغ غروب» الاستشاري للتحاليل الأمنية: «في حال نجح تنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا في استقطاب عناصر بوكو حرام ومواردها فمن شأن ذلك تعزيز ثقله وقدرته على التوسع».

ويمكن للمتطرفين أن يعززوا عزلة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، التي لا تزال بمنأى نسبي وإلى حيث لجأ أكثر من مليون مدني وزيادة الضغوط على الجيش الموجود في الأساس في «ثكنات محصنة» ويعتمد كثيرا على الضربات الجوية.