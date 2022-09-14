يوفنتوس يتلقى الهزيمة الثانية في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

قلب فريق بنفيكا البرتغالي الطاولة على نظيره يوفنتوس، وحقق الفوز بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بمعقل اليوفي على ملعب أليانز ستاديوم، لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تقدم يوفنتوس عن طريق أركاديوز ميليك بالدقيقة (4)، وعادل جواو ماريو النتيجة لبنفيكا في الدقيقة (43) من ركلة جزاء، قبل أن يسجل دافيد نيريس الهدف الثاني للضيوف بالدقيقة (55).

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بهذه النتيجة رفع فريق بنفيكا رصيده إلى 6 نقاط ليتقاسم الصدارة مع باريس سان جيرمان، فيما ظل يوفنتوس بدون نقاط بعد مرور جولتين، لتصعب مهمته في التأهل للدور المقبل.