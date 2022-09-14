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مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 11:04 مساء
مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال
مانشستر سيتي الإنجليزي يفوز على بوروسيا دورتموند الألماني لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. (الإنترنت)
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مانشستر سيتي الإنجليزي يفوز على بوروسيا دورتموند الألماني لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 

نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في تحقيق الفوز على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل للسيتي جون ستونز في الدقيقة (80) وإيرلنج هالاند في الدقيقة (84)، بينما سجل هدف دورتموند الوحيد جود بيلينجهام في الدقيقة (56).

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بهذا الفوز حافظ مانشستر سيتي على صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 3 نقاط في المركز الثاني.

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