حامل اللقب ريال مدريد يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق ريال مدريد الفوز على ضيفه لايبزيج بنتيجة (2-0)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي «سانتياجو برنابيو».

وسجل أهداف ريال مدريد، فيدي فالفيردي في الدقيقة 80، وماركو أسينسيو في الدقيقة (90+2).

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وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد لايبزيج بدون نقاط في المركز الأخير.