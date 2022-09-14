دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق ميلان فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه دينامو زغرب الكرواتي (3-1)، اليوم المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في ثاني جولات دور المجموعات.

وسجل ميلان أول أهدافه في الدقيقة (45) عن طريق أوليفييه جيرو، بعدما نجح في تنفيذ ركلة جزاء بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى لم يتوقعها الحارس دومينيك ليفاكوفيتش بشكل صحيح.

وأضاف ميلان الهدف الثاني في الدقيقة (47) عن طريق لاعبه أليكسيس ساليمايكيرس، بعد انطلاقة من رافائيل لياو على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء واستقبلها أليكسيس ساليمايكيرس برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

وقلص فريق دينامو زغرب النتيجة في الدقيقة (56) عن طريق ميسلاف اورسيتش، من هجمة منظمة من لاعبي دينامو زغرب بمجموعة من التمريرات المتتالية على الجبهة اليسرى أنهاها برونو بيتكوفيتش بتمريرة بينية استغلها ميسلاف اورسيتش في اختراق منطقة جزاء ميلان وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

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وعزز ميلان النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة (77) عن طريق توماسو بوبيجا، من هجمة منظمة من لاعبي على الجبهة اليسرى أنهاها ثيو هيرنانديز بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها توماسو بوبيجا بتسديدة قوية إصطدمت بالعارضة العلوية وسكنت شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

بهذا الفوز منح ميلان فرصة الارتقاء مؤقتا لصدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، فيما تجمد زغرب عند 3 نقاط في المركز الثاني.