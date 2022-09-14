شاختار الأوكراني ينفرد موقتا بصدارة المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

انفرد شاختار دانييتسك الأوكراني، بصدارة المجموعة السادسة مؤقتا بتعادله مع ضيفه سلتيك الاسكتلندي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في وارسو، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكان سلتيك البادئ بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما سجل المدافع أرتيم بوندارنكو بالخطأ في مرمى فريقه (10)، وأدرك ميخايلو مودريك التعادل لأصحاب الأرض (29).

ورفع شاختار دانييتسك رصيده إلى أربع نقاط بعد فوزه الثمين على مضيفه لايبزيغ الألماني 2-صفر في الجولة الأولى الثلاثاء الماضي، بفارق نقطة واحدة أمام شريكه السابق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب الذي يستضيف الفريق الألماني لاحقا في سانتياغو برنابيو، فيما حصد سلتيك نقطته الأولى عقب خسارته المذلة على أرضه أمام النادي الملكي صفر-3.

- دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

ويخوض شاختار دانييتسك مباراتين صعبتين ضد ريال مدريد في الجولتين الثالثة والرابعة في الخامس من أكتوبر المقبل في مدريد و11 منه في وارسو.