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الاتحاد الروسي يتخذ قرارا اعتراضا على قرارات «فيفا» و«يويفا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 07:23 مساء
الاتحاد الروسي يتخذ قرارا اعتراضا على قرارات «فيفا» و«يويفا»
المنتخب الروسي لكرة القدم. (الإنترنت)
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قال الاتحاد الروسي لكرة القدم، الخميس، إنه سيطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على قرار الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) بحرمان المنتخبات الوطنية الروسية من المنافسة في البطولات الدولية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الاتحاد الروسي في بيان إنه سيرفع دعوى قضائية واحدة على فيفا ويويفا للمطالبة بالسماح للمنتخبات الروسية للرجال والسيدات بالمنافسة بما في ذلك التصفيات المؤهلة لكأس العالم هذا العام في قطر.

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إيقاف منتخب وأندية روسيا
وكان «فيفا» و«يويفا» قد أعلنا، من خلال بيان مشترك يوم الإثنين الماضي، إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وانتقدت روسيا قرارات الاتحادين باستبعادها من كأس العالم وتعليق مشاركة منتخباتها الوطنية وأنديتها في المسابقات الدولية، واصفة إياها بـ«التمييزية»، في أعقاب الإجراءات المتخذة بحقها على خلفية غزو أوكرانيا.

منع بيلاروسيا من اللعب على أرضها
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الخميس، أن جميع الفرق والمنتخبات الوطنية البيلاروسية التي تنافس في مسابقات أوروبية، عليها أن تلعب مبارياتها البيتية على أرض محايدة، في أعقاب دعم بيلاروسيا لموسكو في غزو أوكرانيا.

وقالت الهيئة الناظمة للكرة الأوروبية في بيانها، إن المباريات التي تكون فيها فرق بيلاروسية هي المضيفة ستقام خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير.

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