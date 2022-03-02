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السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية تحت علم محايد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 03:04 مساء
السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية تحت علم محايد
منافسات الألعاب البارالمبية الشتوية. (إنترنت)
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سيُسمح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين التي تنطلق الجمعة، وفق ما أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية، الأربعاء.

يأتي هذا، بعد تساؤلات بشأن مصيرهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي، بحسب «فرانس برس».

وقالت اللجنة في بيان إن الرياضيين سيشاركون بصفتهم محايدين وتحت راية العلم البارالمبي ولن يتم وضعهم في جدول الميداليات.

وتعرضت الرياضة الروسية لمجموعة من الانسحابات، آخرها سحب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، أمس الثلاثاء، من روسيا تنظيمها مونديال 2022 المقرر بين أغسطس وسبتمبر، بسبب غزوها لأوكرانيا.

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وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذرتا من الانسحاب بحال الإبقاء على الاستضافة الروسية، وأوضح الاتحاد الدولي أن هوية المضيف الجديد ستعلن لاحقًا.

وسبق وعلق الاتحاد الروسي لكرة القدم، الإثنين الماضي، على قرار الاتحادين الدولي لكرة القدم «فيفا» والأوروبي «يويفا» بحق المنتخبات والأندية الروسية المستبعدة لخوض مباريات ضمن كلا الاتحادين.

وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم رفضه القاطع قرارات «فيفا» و«يويفا» المتعلقة بوقف مشاركة جميع المنتخبات والأندية الروسية في المباريات الدولية إلى أجل إشعار آخر.

وأضاف الاتحاد الروسي: «القرارات تضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك، بالملايين من المشجعين الروس والأجانب الذين يجب أن تحمي المنظمات الرياضية الدولية مصالحهم في المقام الأول».

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