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اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار الرياضي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 12:19 مساء
اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار الرياضي
شعار بعد استبعاد روسيا من تنظيم مونديال الطائرة 2022. (إنترنت)
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سحب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، الثلاثاء، من روسيا تنظيمها مونديال 2022 المقرر بين أغسطس وسبتمبر، بسبب غزوها لأوكرانيا.

وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذرتا من الانسحاب بحال الابقاء على الاستضافة الروسية، بحسب «فرانس برس».

وأوضح الاتحاد الدولي أن هوية المضيف الجديد ستعلن لاحقا.

وسبق وعلق الاتحاد الروسي لكرة القدم، أمس الإثنين، على قرار الاتحادين الدولي لكرة القدم «فيفا» والأوروبي «يويفا» بحق المنتخبات والأندية الروسية المستبعدة لخوض مباريات ضمن كلا الاتحادين.

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الاتحاد الروسي يرفض قرارات «فيفا» و«يويفا»
وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم رفضه القاطع قرارات «فيفا» و«يويفا» المتعلقة بوقف مشاركة جميع المنتخبات والأندية الروسية في المباريات الدولية إلى أجل إشعار آخر.

وأضاف الاتحاد الروسي: «القرارات تضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك، بالملايين من المشجعين الروس والأجانب الذين يجب أن تحمي المنظمات الرياضية الدولية مصالحهم في المقام الأول».

وأعلن الاتحادان الدولي «فيفا» والأوروبي «يويفا» لكرة القدم، في بيان مشترك، أمس الإثنين، إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولن يتمكن المنتخب الروسي بالتالي من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا، علما بأنه كان سيستضيف مباراة الذهاب في 24 مارس الجاري.

واستبعد أيضا نادي «سبارتاك موسكو»، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديدا من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

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