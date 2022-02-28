شالكه الألماني يفسخ شراكته مع عملاق الغاز الروسي «غازبروم»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي شالكه الألماني العريق، المشارك راهنا في الدرجة الثانية لدوري كرة القدم، فسخ شراكته مع عملاق الغاز الروسي غازبروم، بعد تسارع أحداث الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب النادي في موقعه الرسمي «قرر مجلس إدارة أف سي شالكه 04، بالاتفاق مع مجلس الرقابة، فسخ شراكة النادي مع غازبروم قبل انتهاء مدته»، بحسب «فرانس برس».

- فيفا: روسيا ستلعب تحت راية وفي أرض محايدة.. وبولندا: غير مقبول ولن نلعب ضد الروس

- رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي يدعو لطرد روسيا من مونديال قطر 2022

- أول ظهور لتشيلسي بعد رحيل الروسي «أبراموفيتش» أمام ليفربول بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

- الاتحاد الدولي للجودو يعلق الرئاسة الفخرية لـ«بوتين»

- الاتحاد التشيكي يعلن رفض مواجهة روسيا في تصفيات مونديال قطر

وكان فريق إقليم الرور أعلن الأسبوع الماضي إزالة اسم غازبروم عن قميص ناديه في مباراة ضمن الدوري المحلي.