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شالكه الألماني يفسخ شراكته مع عملاق الغاز الروسي «غازبروم»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 01:38 مساء
شالكه الألماني يفسخ شراكته مع عملاق الغاز الروسي «غازبروم»
شالكه الألماني يفسخ شراكته مع «غازبروم». (إنترنت)
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أعلن نادي شالكه الألماني العريق، المشارك راهنا في الدرجة الثانية لدوري كرة القدم، فسخ شراكته مع عملاق الغاز الروسي غازبروم، بعد تسارع أحداث الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب النادي في موقعه الرسمي «قرر مجلس إدارة أف سي شالكه 04، بالاتفاق مع مجلس الرقابة، فسخ شراكة النادي مع غازبروم قبل انتهاء مدته»، بحسب «فرانس برس».

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وكان فريق إقليم الرور أعلن الأسبوع الماضي إزالة اسم غازبروم عن قميص ناديه في مباراة ضمن الدوري المحلي.

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