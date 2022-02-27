فيفا: روسيا ستلعب تحت راية وفي أرض محايدة.. وبولندا: غير مقبول ولن نلعب ضد الروس

القاهرة - بوابة الوسط

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأحد، على روسيا خوض مبارياتها تحت راية محايدة، ولعب مبارياتها البيتية خارج قواعدها، عقب غزو أوكرانيا.

وسيتم حظر النشيد والعلم الروسيين من المنافسات الدولية حسب الاتحاد الدولي الذي يحتفظ بحقه في اتخاذ «عقوبات إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقات»، وفق «فرانس برس».

واعتبر الاتحاد البولندي لكرة القدم، الأحد، أن مشروع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السماح لروسيا بلعب مبارياتها الدولية البيتية على أرض محايدة «غير مقبول على الإطلاق»، مؤكدة أنها لن تواجه الروس في تصفيات كأس العالم.

وكتب رئيس الاتحاد البولندي للعبة تشيزاري كوليشا على تويتر «هذا القرار غير مقبول تمامًا. لسنا مهتمين بالمشاركة في مباراة مثل هذه. لن يلعب المنتخب الوطني البولندي ضد روسيا، بغض النظر عن اسم المنتخب».

ومن المقرر أن تلعب بولندا مع روسيا في موسكو في 24 مارس المقبل في نصف نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر، على أن يلتقي الفائز مع السويد أو تشيكيا اللتين تلعبان في اليوم ذاته.

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دعا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغرايت، اليوم الأحد، في حديث لجريدة «لو باريزيان»، إلى طرد روسيا من كأس العالم المقررة نهاية العام الجاري في قطر، ردًا على غزو روسيا لجارتها أوكرانيا.

في اليوم الرابع من الغزو الروسي الذي أحدث ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم، قال الجانبان إنهما مستعدان لإجراء محادثات لوقف المعركة العسكرية التي أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من ديارهم، بحسب «فرانس برس».