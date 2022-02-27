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الاتحاد الدولي للجودو يعلق الرئاسة الفخرية لـ«بوتين»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 05:25 مساء
الاتحاد الدولي للجودو يعلق الرئاسة الفخرية لـ«بوتين»
بوتين بملابس الجودو. (فرانس برس)
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أعلن الاتحاد الدولي للجودو، اليوم الأحد، تعليق الرئاسة الفخرية لرئيس روسيا فلاديمير بوتين ومنصبه كسفير للاتحاد، ردًّا على غزو روسيا لأوكرانيا، وكتب الاتحاد الدولي للجودو في بيان «نظرًا للنزاع الحالي في أوكرانيا، يُعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق منصب السيد فلاديمير بوتين كرئيس فخري وسفير للاتحاد».

بوتين محترف جودو
وبوتين لاعب جودو متمرّس غالبًا ما يُظهر الجانب الرياضي من شخصيته ويروّج لنمط حياة صحي، وتتناقض صورته بشكل ملحوظ مع صورة سلفه بوريس يلتسين الذي جابت مغامراته الكحولية العالم في تسعينيات القرن الماضي، بحسب «فرانس برس».

واستمرّت معركة السيطرة على كييف الأحد في اليوم الرابع من الهجوم الذي شنه فلاديمير بوتين في أوكرانيا في سياق اتّسم بزيادة الضغط الغربي على موسكو من خلال استبعاد البنوك الروسية من منصة سويفت وتوقع تسليم أسلحة إضافية إلى أوكرانيا.

الأزمة الروسية - الأوكرانية
وكان للأزمة الروسية - الأوكرانية تداعيات كثيرة في عالم الرياضة الاحترافية؛ إذ ألغيت أحداث كان من المفترض أن تقام في روسيا، أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي نُقل من سان بطرسبورغ إلى باريس، وجائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد التي اتُخذ القرار بإلغائها.

وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية جميع الاتحادات الرياضية بنقل أو إلغاء الأحداث المقررة في روسيا وبيلاروس لقيام هاتين الدولتين بخرق الهدنة الأولمبية، فيما أعلن كل من الاتحاد البولندي والسويدي والتشيكي رفضه مواجهة روسيا في الملحق الأوروبي المؤهل الى مونديال قطر 2022.

ترقب لموقف «فيفا»
وحتى الآن، لم يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أي تدبير حيال روسيا، مكتفيًا الخميس بالقول إن رئيسه جاني إنفانتينو قلق من الوضع المأساوي والمخيف، وخلافًا للاتحاد الدولي، لم يتأخر الاتحاد الأوروبي «ويفا» في القيام بخطوات بحق روسيا، بدءًا من تجريد سان بطرسبورغ من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو المقبل، وصولًا إلى درسه فسخ عقد رعاية مستمر منذ 2012 مع عملاق الغاز الروسي غازبروم، يغزي خزائنه بأربعين مليون يورو مقدرة سنويًا.

«ويفا» يتحرك
كما أعلن «ويفا» عدم إقامة أي من مبارياته على الأراضي الروسية والأوكرانية حتى إشعار آخر، ولا يزال سبارتاك موسكو الممثل الوحيد للبلدين، بعد تأهله إلى دور الـ16 من مسابقة «يوروبا ليغ» حيث يلاقي لايبزيغ الألماني.

حظر النشيد الوطني
وفرض الاتحاد الدولي للبياتلون حظرًا على النشيد الوطني ورفع العلم لكل من روسيا وبيلاروس خلال منافسات كأس العالم، بحسب تعليمات الأولمبية الدولية، وألغي عددًا من عقود الرعاية المرتبطة بروسيا، ورفع العديد من الرياضيين صوتهم تجاه ما يحصل في أوكرانيا.

بوتين بملابس الجودو. (فرانس برس)
بوتين بملابس الجودو. (فرانس برس)
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